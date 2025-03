La Fessura di Washington: Trump, Zelensky e il Futuro della Leadership Americana

La litigata avvenuta a Washington mette in evidenza l’accelerazione degli Stati Uniti verso un nuovo equilibrio globale. La perdita di credibilità coinvolge la Nato, richiedendo scelte storiche per l’Europa. Per comprendere meglio la situazione, abbiamo interpellato Gabriele Natalizia, direttore del Centro studi di geopolitica.info e professore di Scienza politica alla Sapienza di Roma, per una sua analisi. La crescente instabilità e le sfide geostrategiche pongono l’Europa di fronte a decisioni cruciali, mentre gli Stati Uniti cercano di ridefinire il loro ruolo nel contesto internazionale. La dipendenza europea dalla sicurezza americana è stata messa in discussione, spingendo i paesi europei a rivedere le proprie politiche difensive. La necessità di un’Europa più autonoma emerge come un tema centrale nel dibattito attuale. Le conseguenze della litigata si riflettono sulla capacità dell’Europa di mantenere unità e stabilità di fronte alle nuove sfide globali. In questo contesto di incertezze, la voce degli esperti, come quella di Natalizia, è fondamentale per orientare le scelte future del continente europeo.