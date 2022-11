La Ferruzzi risponde a chi le chiede se è operata e mette le cose in chiaro

Proprio come tutte le altre gieffine e gieffini, anche Elenoire Ferruzzi può stare simpatica, antipatica, può essere criticata o adorata, il problema di certi suoi detrattori è che vomitano commenti transfobici per esprimere dei concetti già di base problematici. Non solo Jessica Pelizon, la sorella di Nikita, sui social in queste settimane sono in diversi ad aver scritto cose davvero idiote nei confronti di Elenoire. C’è chi pretende di dirle come vestire e truccarsi, chi le chiede dettagli morbosi sul suo corpo, chi le dà dell’uomo e chi passa alle offese e minacce random.

La Ferruzzi risponde a chi le chiede se è operata: “Non mi sento donna, lo sono!”

Sotto ad uno dei suoi ultimi post Instagram, un utente ha chiesto all’ex gieffina se fosse donna anche per lo Stato italiano, mentre un’altra ragazza ha detto che la Ferruzzi è ‘un trans che si sente donna’: “Ma spiegatemi dove vedete la bellezza. Perché è un trans che si sente donna. Ok ti stimo, ma conciata così come fate a dire bella. Dai siate onesti. Il chirurgo poteva fare di meglio e le unghie e le ciglia vanno ridimensionate. Dai non ditemi il contrario che non vi credo. Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi“.

La Ferruzzi in poche righe ha spiegato l’ovvio, ossia che non si sente donna, ma che lo è: “Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna io sono una donna per la legge italiana ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi e’un altro discorso“.