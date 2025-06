La Fed rimane cauta: tassi fermi e inflazione in calo

Il rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti non influenzerà l’atteggiamento prudente della Federal Reserve (Fed), che continuerà a mantenere i tassi di interesse tra il 4,25% e il 4,50%. Non si prevedono tagli dei tassi prima di settembre, con eventuali aggiustamenti previsti in autunno. Gli analisti escludono sorprese nella politica monetaria della Fed, specialmente in considerazione delle pressioni esterne, come quelle esercitate da Trump sul presidente Powell.

Alla luce dei recenti segnali di rallentamento dell’inflazione e di una crescita modesta, la Fed potrebbe ribadire che la sua politica è “ben calibrata”. Le proiezioni indicate nel dot plot aggiornato potrebbero mostrare un orientamento più restrittivo, suggerendo un unico eventuale taglio da qui al 2025.

Nonostante la retrocessione nella retorica sui dazi dell’amministrazione Trump, il dollaro statunitense è debilitato e le condizioni finanziarie sono migliorate. Ciò ha spinto gli analisti a ritenere che la Fed adotterà un approccio di attesa, monitorando gli effetti delle politiche tariffarie sull’economia.

Filippo Diodovich di IG Italia sottolinea che l’assenza di un’accelerazione inflazionistica legata ai dazi suggerisce un impatto minore del previsto. La Fed potrebbe quindi confermare i tassi attuali, evidenziando un approccio “data-dependent” per mantenere flessibilità nelle decisioni future e garantire indipendenza da pressioni politiche.

Fonte: finanza.repubblica.it