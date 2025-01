La Fed mantiene i tassi di interesse fermi, ignorando le pressioni di Trump

La Federal Reserve ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 4,5%, come previsto, nonostante la richiesta del presidente Trump. Jerome Powell, presidente della Fed, ha dichiarato che non c’è fretta di intervenire e ha sottolineato l’importanza di attendere sviluppi chiarificatori riguardanti politiche economiche e regolamentari, in particolare sui dazi e le questioni di immigrazione. Secondo Powell, l’economia americana è forte e il PIL nel 2024 dovrebbe crescere oltre il 2%. Durante un’intervista, ha evitato di commentare le dichiarazioni di Trump, affermando di non avere avuto contatti con lui.

Trump ha risposto criticando la Fed e Powell, sostenendo che non sono riusciti a controllare l’inflazione. Ha dichiarato che agirà autonomamente per ridurre l’inflazione attraverso diverse politiche economiche. Nonostante le pressioni, la Fed ha annunciato che è pronta a modificare la sua politica monetaria se si presentassero rischi significativi.

Nel frattempo, le aspettative sono cresciute riguardo alla Banca Centrale Europea (BCE), che si prepara a una riunione per decidere sulla politica dei tassi. Gli analisti prevedono un possibile taglio dello 0,25%, mantenendo l’attenzione sulla divergenza di approccio tra BCE e Fed. Si ipotizza che la BCE possa continuare a ridurre i tassi nei prossimi mesi, portando il tasso di riferimento al 2% entro la fine dell’anno, con particolari considerazioni sui rischi politici in corso in Europa che potrebbero influenzare ulteriormente le decisioni monetarie. L’incertezza riguardo all’impatto dei dazi americani e alla crescita dell’Eurozona continua a preoccupare.