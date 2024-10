La febbre tifoidea e i progressi nella vaccinazione

La febbre tifoide, causata dal batterio Salmonella typhi, è una malattia infettiva che si trasmette tramite cibo o acqua contaminati e continua a colpire le popolazioni, specialmente nei Paesi con scarsi servizi igienici. I sintomi principali comprendono febbre alta, mal di testa e dolori addominali, e nei casi gravi possono insorgere perforazioni intestinali. La prima identificazione del tifo risale al XIX secolo, ma si sospetta che epidemie antiche, come quella di Atene durante la guerra del Peloponneso, fossero causate dalla stessa malattia. La scoperta del patogeno avvenne nel 1880 grazie al patologo tedesco Karl Joseph Eberth.

Fino all’introduzione degli antibiotici nel XX secolo, la febbre tifoide era una causa principale di mortalità, soprattutto in aree urbane densamente popolate. Durante le guerre mondiali, si verificarono epidemie tra i soldati, stimolando la ricerca di vaccini. Il primo vaccino fu sviluppato nel 1911 e, negli anni ’40, l’uso del cloramfenicolo rivoluzionò il trattamento. Inoltre, miglioramenti nelle infrastrutture sanitarie, come fognature e accesso all’acqua potabile, hanno contribuito a ridurre l’incidenza della malattia.

Tuttavia, l’emergere di ceppi resistenti agli antibiotici negli anni ’70 ha reso il trattamento più complicato, specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Pertanto, la prevenzione tramite vaccinazione è diventata cruciale. Nel 2017, è stato sviluppato il vaccino coniugato per il tifo (TCV), approvato dall’OMS nel 2018, particolarmente efficace nei bambini che presentano alti tassi di infezione.

Uno studio significativo, noto come TyVOID, condotto dal Oxford Vaccine Group e dall’International Center for Diarrheal Disease Research in Bangladesh, ha mostrato che il TCV offre una protezione efficace nei bambini per i primi due anni, con un’efficacia dell’80-96%. Tuttavia, dopo tre o cinque anni, si osserva un declino della protezione, suggerendo la necessità di una dose di richiamo.

Nonostante i progressi, la febbre tifoide rimane una sfida importante nei Paesi a basso e medio reddito, con oltre 7 milioni di casi e 93mila decessi annui. Le campagne di vaccinazione, già programmate in Bangladesh per il 2025, insieme al miglioramento delle infrastrutture, sono essenziali per ridurre il rischio di trasmissione e migliorare la salute pubblica.