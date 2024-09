LA FEBBRE DEL SABATO SERA al Teatro Nazionale di Milano

Dal 10 ottobre 2023, il Teatro Nazionale di Milano ospiterà la nuova versione italiana del celebre musical “La Febbre del Sabato Sera”, prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la possibilità di assistervi fino all’11 gennaio 2025. Lo spettacolo, diretto da Mauro Simone, si ispira al film del 1977 della Paramount/RSO e alla storia di Nik Cohn. Questo musical, con licenza di Broadway Licensing, esplora le tendenze della vita notturna e della scena disco, con una colonna sonora coinvolgente dei Bee Gees, arrangiata da David Abbinanti.

Il film è stato girato durante il blackout del 1977 a New York, un periodo caratterizzato da rivolte urbane e crisi economiche. “La Febbre del Sabato Sera” è diventato un fenomeno sociale, contribuendo ad un aumento significativo dei locali da ballo. Nel 2010, è stato incluso nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per la sua importanza storica e culturale. La colonna sonora ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, mantenendo il record di disco più venduto fino all’uscita di “Thriller” di Michael Jackson nel 1982.

Mauro Simone porterà freschezza e attualità alla storia di Tony Manero, un italo-americano iconico, che ha segnato una generazione. Il ruolo di Tony Manero sarà interpretato da Simone Sassudelli, un giovane talento con una solida formazione al SDM e all’AMDA di Los Angeles. Gaia Soprano, nel ruolo di Stephanie Mangano, sarà al suo fianco: è un’affermata performer con esperienze in diversi musical di successo, inclusi “Cats” e “Jesus Christ Superstar”.

Sul palco, 21 artisti daranno vita ai classici dei Bee Gees come “Stayin’ Alive”, “Night Fever” e “How Deep Is Your Love”, canzoni simbolo della disco music e della cultura degli anni settanta, portando avanti un messaggio di libertà e coraggio. Alcuni brani sono stati tradotti da Franco Travaglio, mentre le scene ambientate al leggendario locale 2001 Odyssey saranno cantate in inglese.

Per maggiori informazioni e biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale o i canali social dedicati. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel mondo della musica e del teatro!