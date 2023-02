La fantasia di Monica Vitti ravviva tutto quello su cui si posa: il dubbio può t…

La fantasia di Monica Vitti ravviva tutto quello su cui si posa: il dubbio può trasformarsi in un giovane amante bruno e magro, la sicurezza in un signore di mezz’età in bilico sul naso, o un montgomery rosso sfilacciarsi sino a diventare un vecchio spettatore ipercritico… Ecco perché “Il letto è una rosa” è un libro surrealista e animista.

“Il letto è una rosa”, in una nuova edizione arricchita da una prefazione di Roberto Russo, è disponibile dal 31 gennaio in libreria e negli store online. 🦋

I proventi andranno a favore dell’Unità di Ricerca di Cefalee e Neurosonologia della fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.