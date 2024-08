La famosissima si mostra così sui social, paura tra i fan: cos’è successo

Fernanda Lessa, celebre modella e conduttrice televisiva, ha condiviso sui social un’esperienza drammatica che ha lasciato il segno, letteralmente, sul suo volto. Con un reel su Instagram, la 47enne ha raccontato ai suoi follower la dinamica della disavventura rocambolesca di cui è stata protagonista due settimane fa, mostrando l’evoluzione delle sue condizioni di salute.

Caduta rocambolesca per Fernanda Lessa mentre portava fuori i suoi cani

Tutto è iniziato con una passeggiata al parco insieme ai suoi due cani. Quella che doveva essere una tranquilla uscita si è trasformata in un incubo quando Fernanda è caduta dal sesto gradino, sbattendo violentemente il viso a terra. La modella, raccontando il brutto episodio che ha portato a un volto tumefatto, lividi e cerotti:

“Sono grata al cielo per non aver rotto zigomi, il naso, i denti. Nessun danno serio alla testa. Quattro punti alle sopracciglia. Non sono ancora al 100% ma quasi”.

Fernanda ha spiegato che la caduta è stata provocata proprio dai suoi cani, che l’hanno tirata facendola scivolare in avanti. Fortunatamente, nonostante l’impatto violento, le conseguenze dell’incidente non sono state gravi. “Nessun danno serio alla testa” ha rassicurato Lessa, che ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza, affrontando il dolore con forza e gratitudine.

Il reel, accompagnato dalla canzone My Strange Addiction di Billie Eilish, ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e commenti di sostegno da parte dei fan, che si sono stretti attorno alla modella con messaggi affettuosi.

Fernanda Lessa, nata il 15 aprile 1977 a Rio de Janeiro, ha iniziato la sua carriera di modella in Brasile prima di approdare a New York, dove è diventata protagonista di numerose copertine e campagne pubblicitarie. In Italia, oltre a lavorare come modella, ha condotto vari programmi televisivi ed è diventata una figura nota al grande pubblico. Dal 2017 è sposata con l’imprenditore Luca Zocchi ed è mamma di due figlie, Lua e Ira, avute dal tastierista dei Subsonica, Boosta. La sua vita, però, non è stata priva di sfide: Fernanda ha parlato apertamente delle sue battaglie contro l’alcolismo. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello dove ha mostrato il suo lato umano e vulnerabile, conquistando il cuore del pubblico.

