La famosissima attrice è stata trovata morta nell’appartamento del genero.

L’attrice e ex supermodella Dayle Haddon è morta a 76 anni per intossicazione da monossido di carbonio. È stata trovata senza vita nell’appartamento di suo genero, l’attore Marc Blucas. La sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del cinema e della moda, lasciando un vuoto tra fan e colleghi. Haddon era conosciuta per le sue apparizioni in film di successo e nel settore della moda, ma le circostanze tragiche del suo decesso hanno richiamato l’attenzione dei media. Le autorità sono intervenute dopo che un vicino ha segnalato la presenza di Blucas, il quale era svenuto nella sua casa.

Secondo CBS News, Haddon sarebbe deceduta a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Il suo corpo è stato rinvenuto nell’appartamento del genero il 27 dicembre. I servizi di emergenza sono stati allertati dopo che un vicino ha notato che Blucas era privo di sensi. All’arrivo della polizia, l’attore sconveniva e gli agenti hanno scoperto il corpo di Haddon in una camera da letto. Le indagini preliminari suggeriscono che un impianto di riscaldamento difettoso potrebbe essere stato la causa della fuoriuscita di monossido di carbonio. Blucas è stato ricoverato presso il Robert Wood Johnson University Hospital nel New Jersey, ma le sue condizioni non sono state rese note.

La figlia di Dayle, Ryan Haddon, ha reso omaggio alla madre in un toccante messaggio su Instagram, descrivendola come una donna di straordinaria forza e gentilezza, capace di ispirare chiunque la conoscesse. Ha espresso la sua gratitudine per il tempo trascorso insieme e per l’eredità lasciata da sua madre, sottolineando l’importanza della sua vita ben vissuta.

Dayle Haddon ha avuto una carriera brillante nel mondo della moda e del cinema. La sua bellezza e carisma l’hanno portata a lavorare con marchi di moda rinomati e a comparire su molte copertine di riviste. Ha anche avuto ruoli significativi in film di registi celebri, come Woody Allen, con interpretazioni memorabili, tra cui quella nel film “La Cugina” accanto a Massimo Ranieri. Haddon ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e talento, diventando un’icona per molte donne e un esempio di successo nel settore dell’intrattenimento. La sua eredità vive attraverso le sue opere e l’impatto che ha avuto sulle vite di chi l’ha conosciuta.