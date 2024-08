La famosissima attrice è stata arrestata con accuse gravissime: cos’è successo

Come cambiano le cose col passare degli anni per i nostri beniamini televisivi. Stiamo parlando di Skai Jackson, ex star della Disney conosciuta a livello mondiale soprattutto per il ruolo di Zuri Ross nella serie TV Jessie. Non è più quella dolce apparizione sullo schermo, almeno non del tutto.

L’attrice, infatti, è stata arrestata con l’accusa di violenza domestica. Secondo quanto riportato da TMZ, Skai Jackson avrebbe aggredito e picchiato il suo compagno. Nonostante i tentativi dell’emittente di ottenere una dichiarazione dagli avvocati che stanno difendendo Jackson, non è stata fornita alcuna risposta.

Fonti delle forze dell’ordine hanno rivelato all’emittente che l’arresto è avvenuto dopo una chiamata di emergenza. Gli agenti sarebbero intervenuti direttamente nella sua abitazione durante una lite molto accesa con il ragazzo. Proprio il compagno di Jackson è stato trattenuto in un primo momento, ma le circostanze sarebbero state ben diverse.

Stando alle informazioni riportate, sia Skai Jackson che il suo compagno avrebbero negato qualsiasi violenza fisica avvenuta tra di loro. L’attrice avrebbe inoltre dichiarato agli agenti che la loro relazione è solida e che starebbero aspettando un bambino. Tuttavia, le riprese video avrebbero mostrato una situazione ben diversa, portando all’arresto dell’attrice. Il compagno, la cui identità rimane anonima, è stato rilasciato, mentre Jackson è stata liberata su cauzione poche ore dopo.

Nata l’8 aprile 2002, Skai Jackson ha guadagnato notorietà interpretando il ruolo di Zuri Ross nella serie Disney Jessie, iniziata nel 2011. Aveva debuttato all’età di soli 5 anni nel film “Liberty Kid” del 2007, nel ruolo di Destiny. La sua carriera di giovane talento è proseguita con film come “The Rebound – Ricomincio dall’amore” e il doppiaggio di un personaggio nel film “I Puffi”. Jackson ha anche avuto una carriera prolifica come doppiatrice in progetti come “Ultimate Spider-Man” e “Dragons – Squadra di Salvataggio”, ed è protagonista del videoclip del brano “Panini” di Lil Nas X, seguitissimo artista statunitense.