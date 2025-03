La famosissima attrice è morta a soli 43 anni

Emilie Dequenne, attrice belga famosa per il film “Rosetta”, è morta all’età di 43 anni a causa di un carcinoma surrenalico, una malattia che aveva annunciato pubblicamente nel 2023. La sua scomparsa, avvenuta il 16 marzo 2025, ha colpito profondamente il mondo del cinema e i suoi fan. Dequenne, che aveva rivelato la sua diagnosi nell’ottobre 2023, aveva affrontato la malattia con grande coraggio, condividendo la sua esperienza e mettendo in luce le difficoltà che comportava. È stata particolarmente toccante la sua dichiarazione in cui esprimeva la consapevolezza della gravità della sua situazione.

Emilie era emersa nel panorama cinematografico all’età di 18 anni con il film “Rosetta”, diretto dai fratelli Dardenne, per il quale aveva vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes nel 1999. La sua carriera era stata segnata da ruoli significativi in quasi cinquanta film, tra cui “La fille du RER” e “À perdre la raison”, quest’ultimo le aveva anche fruttato un riconoscimento nella sezione “Un certain regard” a Cannes. Nel 2021, con “Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait”, aveva ricevuto il prestigioso César come miglior attrice non protagonista.

La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio nel mondo dello spettacolo, con molti colleghi e istituzioni che hanno ricordato il suo straordinario talento. La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, e il regista Gilles Jacob hanno esaltato il suo contributo al cinema, mentre l’attrice Alexandra Lamy ha espresso il suo dolore con grande semplicità. L’assenza di Dequenne lascerà un vuoto duraturo nel panorama culturale.