La famosa modella muore a soli 30 anni, una vita spezzata via da un’immane tragedia: cosa è successo

Tragedia che ha i tratti dell’assurdo. Una modella venezuelana, Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, è morta in un modo davvero orrendo a soli 30 anni mentre stava facendo semplicemente quello che le piaceva. La sua dipartita, purtroppo, è arrivata per colpa di un brutto incidente mentre scattava delle foto vicino ai binari di un treno in movimento, in Messico.

Il dramma si è consumato alcuni giorni fa e neanche il tempestivo intervento dei soccorsi ha potuto fare qualcosa per la modella. L’incidente è stato così grave che per i soccorritori non è stato possibile salvarla. Attualmente, si sta procedendo all’analisi dell’autopsia per capire meglio cosa sia successo.

Cinthya aveva organizzato un servizio fotografico che prevedeva un treno in movimento come sfondo. Purtroppo, la situazione è degenerata quando, trovandosi troppo vicina ai binari, il suo vestito si è impigliato proprio nel treno in corsa. Si è scatenata così una sequenza di piccoli eventi sempre più drammatici per la modella. Il vestito è stato tirato rapidamente, impedendole di liberarsi in tempo e venendo così strappata via dalla vita e investita rovinosamente dal treno.

I soccorsi sono stati immediatamente chiamati e sono intervenuti a Zacoalco de Torres, vicino a Guadalajara, il luogo prescelto per lo shooting nel Messico occidentale. Non si è potuto fare altro che constatare il decesso della modella. Il corpo della modella trentenne è stato consegnato inizialmente alla polizia per le procedure legali e l’autopsia, e successivamente alla sua famiglia per la sepoltura.

Gli investigatori hanno interrogato i testimoni dell’incidente, profondamente scossi dall’accaduto, che hanno descritto nei dettagli quanto hanno potuto vedere durante lo shooting. Il procuratore dello Stato di Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, ha dichiarato a conclusione della prima fase delle indagini: “La vittima stava partecipando a un servizio fotografico con una persona che abbiamo già interrogato […] Tutti gli elementi indicano che si è trattato di un incidente”.