la famosa attrice non ce l’ha fatta, aveva recitato anche in Don Matteo

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo per la scomparsa di Maria Rosaria Omaggio, attrice e scrittrice di origini napoletane. La talentuosa artista, nota per la sua bellezza, la sua versatilità e la sua profonda sensibilità, ci ha lasciati all’età di 67 anni.

Muore a 67 anni per un malattia: Maria Rosaria Omaggio

Maria Rosaria Omaggio ha iniziato la sua carriera giovanissima, diventando popolare grazie alla partecipazione a programmi televisivi come Canzonissima condotta da Pippo Baudo. Nel corso degli anni, ha preso parte a numerosi varietà, fiction e film, conquistando il cuore del pubblico con la sua presenza magnetica e la sua interpretazione intensa. Nel 2022 ha vinto l’ambito premio Il Nastro D’Argento per la sua Zia Memè di De Filippo.

Tra i suoi ruoli più noti al cinema ci sono quelli in film come Roma a mano armata, Squadra antiscippo, Culo e Camicia e Le avventure dell’incredibile Ercole. In televisione, ha partecipato a produzioni di successo come La squadra, Caro maestro 2 e Don Matteo 5.

Oltre alla sua carriera artistica, Maria Rosaria Omaggio si è distinta per il suo impegno nel sociale, venendo nominata Goodwill Ambassador Unicef nel 2005. Grande sportiva, praticava Tai Ji pugno, spada e ventaglio ed era istruttrice federale CSI di Taiji Quan. Si è sposata una volta sola ma ha avuto tre relazioni importanti dalle quali però non ha avuto figli. Era la voce di Oriana Fallaci per alcuni suoi audiolibri come Se nascerai donna e Pasolini, un uomo scomodo. Del 2023 il toccante spettacolo con la cantante Grazia Di Michele tratto dalle opere di Italo Calvino in memoria dei bambini vittime di guerra.

La sua figura carismatica e il suo talento poliedrico hanno lasciato un segno profondo nel panorama culturale italiano. Aveva anche posato per le copertine di Playboy e Playman, mostrando senza veli la sua straordinaria bellezza. Ci mancherà la sua presenza luminosa e il suo spirito generoso. L’addio a Maria Rosaria ha coinvolto numerose personalità dello spettacolo e moltissimi i messaggi di cordoglio sui social: