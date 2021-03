I rumor riportati dal Daily Mail erano fondati, la famiglia reale inglese ha appena risposto all’intervista scandalo di Harry e Meghan. Da Buckingham Palace un bell’abbraccio alla coppia e un ‘i panni sporchi li laviamo in casa nostra’.

Come previsto un bel sorriso di circostanza per salvare le apparenze. Nulla di inaspettato. Forse sarebbe stato più dignitoso e sincero il silenzio.

Buckingham Palace responds to Meghan Markle and Prince Harry Interview in a statement:

“The issue raised, particularly that of race, are conceding. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately.” pic.twitter.com/WchX0208yA

