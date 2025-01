La famiglia reale colpita da una notizia tragica e devastante

Il 2024 si presenta come un anno difficile per il principe William, primogenito di Carlo e Diana, a causa di sfide legate alla salute della famiglia e lutti. Le preoccupazioni per la salute di suo padre, Re Carlo, e di sua moglie, Kate Middleton, hanno messo alla prova la sua resilienza. Nonostante ciò, la famiglia reale ha mostrato una notevole unità nei momenti critici, e i sudditi britannici hanno offerto il loro supporto. Ultimamente, sono arrivate notizie positive riguardo alla situazione familiare: Re Carlo ha annunciato che riprenderà i suoi impegni ufficiali nel 2025, mentre Kate ha completato con successo un ciclo di chemioterapia.

Tuttavia, una tragica notizia ha colpito nuovamente William. Il 1 gennaio, un uomo di nome Shamsud-Din Jabbar, veterano dell’esercito statunitense, ha investito una folla a Bourbon Street, New Orleans, causando la morte di 14 persone e ferendo 39 individui. Tra le vittime, si trovava anche Edward Pettifer, un giovane di soli 31 anni, figliastro di Alexandra Pettifer, conosciuta in precedenza come Tiggy Legge-Bourke, la tata dei principi William e Harry dal 1993 al 1999. Tiggy ha avuto un ruolo fondamentale nella vita dei due principi, specialmente dopo la scomparsa della loro madre, la principessa Diana.

Edward Pettifer era il primogenito di Charles Pettifer e proveniva dal primo matrimonio di suo padre con Camilla Wyatt. Nonostante siano cresciuti, William e Harry hanno mantenuto un legame stretto con la famiglia Pettifer. Il principe e Kate hanno espresso il loro cordoglio in un messaggio su Instagram, mostrando il loro shock e la loro tristezza per la morte di Edward. Hanno dichiarato: “Catherine e io siamo rimasti scioccati e rattristati dalla tragica morte di Ed Pettifer. I nostri pensieri e le nostre preghiere rimangono con la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco”. Questa tragedia ha ulteriormente evidenziato le difficoltà che la famiglia reale sta affrontando in un periodo già complesso.