La famiglia nel bosco: un ritiro come difesa irrazionale

Il caso della “famiglia nel bosco” offre uno spazio di riflessione per tentare una lettura psicologica che superi la superficie cronicistica. Una coppia decide di ritirarsi con i figli in un ambiente isolato, lontano da istituzioni, reti sociali e meccanismi di controllo. Questo ritiro non è un gesto di ribellione, ma di protezione: una barriera contro “un altrove” percepito come intrusivo, giudicante, minaccioso.

Il bosco non è solo un luogo fisico, ma anche un involucro psichico che la coppia investe di un significato quasi soteriologico. All’interno di questo scenario, i ruoli familiari si irrigidiscono: il padre è in posizione di nomoteta, mentre la madre si trova in una dimensione di mediazione, ma senza reale potere trasformativo. I figli sono i veri interpreti del clima familiare, cresciuti in un ambiente dove il confine tra protezione e controllo è labile.

La chiusura verso l’esterno produce un effetto primario: l’autolegittimazione del gruppo familiare. Ogni scelta diviene necessaria, ogni dilemma un tradimento. È la logica del sistema chiuso: l’assenza di confronto impedisce la revisione critica delle proprie rappresentazioni interne. In tale prospettiva, il bosco non è più un rifugio, ma un amplificatore delle fragilità preesistenti.

La struttura relazionale della famiglia è fondata su difese primitive: scissione, idealizzazione, proiezione. Il mondo esterno viene scisso come totalmente negativo; la vita nel bosco idealizzata come unica via possibile; le responsabilità proiettate su un “fuori” percepito come ostile. È un equilibrio instabile, che può reggere finché nessuno dei membri mette in discussione il mito fondativo della famiglia.

La svolta arriva quando un figlio inizia a percepire la distanza incomponibile tra narrazione endogruppale e realtà esterna. È il momento durante il quale il sistema comincia a mostrare le proprie crepe: la crescita psicologica dell’adolescente richiede differenziazione, e tale processo di separazione-individuazione è incompatibile con un contesto che vive l’autonomia del singolo come minaccia esistenziale. Il ritiro non è emancipazione, ma difesa irrazionale; non è libertà originaria, ma paura travestita da scelta.