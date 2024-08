la famiglia interviene e rompe il silenzio

A volte certi video che finiscono sui social riescono davvero a disturbare, e tanto, chi magari non pensava di riuscire ad avere tanta risonanza. Ma si sa, quando si parla di un personaggio come Emilio Fede, uno dei grandi fedelissimi storici di Silvio Berlusconi, non c’è molto altro da aspettarsi che un grande polverone.

Le immagini di Emilio Fede all’interno di una Rsa, recentemente arrivate sui social, stanno scatenando molte discussioni. L’ex direttore del Tg4, il 93enne Emilio Fede, è stato ripreso in un video pubblicato su TikTok. Qui viene intrattenuto da un dipendente della struttura che gli chiede se preferisce Meloni a Berlusconi.

Non poteva che esplodere la polemica dopo la diffusione di queste immagini. Si tratta delle prime testimonianze delle condizioni di Fede dopo diverso tempo, e non è chiaro il suo stato di lucidità. La famiglia si è sentita costretta a intervenire, come riportato dal giornalista Kevin Dellino, ex collaboratore di Fede, ancora in contatto con i suoi cari. Afferma Dellino sul caso che si è aperto con questo video “a tradimento”:

Oggi non sono riuscito a contattare il direttore, perché dopo la diffusione del video sul web ha staccato il telefono e desidera tranquillità. Ho parlato con sua figlia, che era ignara della situazione sui social. Ha già contattato la direzione della Rsa e mi ha detto di voler prendere provvedimenti, allertando la polizia postale. Non è stata gradita la violazione della privacy e dell’intimità da parte dell’operatore sanitario.

Nel video ripreso negli ambienti della Rsa e pubblicato dall’utente @Malignu_original, si vede l’operatore della struttura girare il video con l’ex direttore. Il suo viso, evidentemente segnato dall’età molto avanzata, colpisce molto dato che si tratta delle prime immagini di Emilio Fede da molto tempo. Il dipendente chiede: “Direttore, era meglio Berlusconi o la Meloni?” Emilio Fede risponde senza esitazione: “Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene”.

L’operatore non si ferma alla domanda piuttosto ovvia e spinge Fede a ripetere il celebre fuori onda diventato un tormentone di Striscia la notizia: “Che figura di me…”. Il video non poteva che diventare virale, scatenando centinaia di commenti. Eppure, sembra di aver preso di mira un anziano in difficoltà senza alcun briciolo di rispetto.