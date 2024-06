La famiglia è accanto a lui

Ancora grande preoccupazione per il rapper milanese. Non è passato molto tempo dal recentissimo ricovero in ospedale per problemi allo stomaco, poi minimizzato dallo stesso Fedez. Ma non è passato neanche troppo tempo dai momenti di grande fragilità per il male che ha contrastato con, lo ricorderete, sua moglie Chiara Ferragni al suo fianco in ospedale.

Un’indiscrezione rivela che oggi Fedez sarebbe nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. È partito così il tamtam mediatico intorno al rapper, seguitissimo e pressoché sempre al centro dell’attenzione del gossip e dei giornali italiani.

Anche se, pare, non ci siano conferme ufficiali, ‘The Social Post’ riporta che fonti interne all’ospedale hanno riferito all’investigatore numero Uno del gossip italiano, Alessandro Rosica, che il rapper è tornato nella struttura dove è stato curato in passato.

Attualmente, i genitori di Fedez sarebbero al suo fianco. Al momento, non ci sono dettagli certi sul motivo del ricovero, né si sa se sia collegato al tumore diagnosticato e trattato ormai ben tre anni fa. Alessandro Rosica, conosciutissimo sul web come “Investigatore Social”, ha condiviso su Instagram le informazioni di cui è venuto in possesso poche ore fa:

Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno informato già ieri. Fedez è al San Raffaele di Milano. Come ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne.

Sembra che, stando alle fonti e alle testimonianze con cui avrebbe avuto a che fare Rosica, lì con Fedez ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Stando alle informazioni di Rosica, “non lo vedremo sui social per un po’ perché sta male”. Dalla sua pagina, infatti, l’Investigatore Social gli manda già un “grandissimo in bocca al lupo”, considerando certa la notizia che lo dà per ricoverato al San Raffaele.

Il post su Fedez ha ricevuto molti commenti di supporto. Solo a maggio scorso circolavano voci su un peggioramento della salute di Fedez, operato nel marzo 2022 per un tumore neuroendocrino del pancreas. Proprio per l’insistenza delle voci, Fedez aveva rassicurato i fan sui social: “Ciao a tutti. Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano raccontando che io sia in fin di vita”. Il nuovo ricovero, quello che pare essere arrivato oggi, non resta che attendere conferme o smentite.