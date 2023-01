Dopo che il loro piccolo è stato rapito di fronte casa la sua famiglia condivide le immagini e i video sui social per tentare di ritrovarlo.

Il cane di una famiglia è stato misteriosamente rapito a loro insaputa nel tardo pomeriggio. Quando si sono accorti dell’insolita assenza del peloso, di fronte alla loro abitazione, i membri della famiglia hanno iniziato a cercarlo nei dintorni ma senza riuscire a trovarlo. Soltanto più tardi, avendo visualizzato accuratamente i filmati delle telecamere di sicurezza poste di fronte al loro ingresso, hanno infine scoperto quanto accaduto.

Rapito davanti casa sua: la famiglia diffonde le immagini sui social per ritrovarlo

Loki, il bellissimo incrocio con un Husky Siberiano, è stato rubato da alcuni individui che si trovavano a bordo di un SUV di colore verde. Il veicolo – come mostrano le immagini – ha arrestato bruscamente il suo tragitto una volta giunto di fronte all’abitazione finendo col ripartire in fretta dopo aver imprigionato il peloso nell’abitacolo. È questo quanto ha riportato, nei dettagli, il padrone del cane scomparso dopo aver scoperto del furto subito.

L’annuncio su Facebook del proprietario di Loki è stato pubblicato lo scorso sabato, 21 gennaio. Mentre l’autovettura incriminata, che ha portato via con sé Loki, si sarebbe infine rivelata come un modello non troppo recente di Kia Soreno, riconosciuta con maggior precisione dagli agenti di Polizia contattati dall’uomo per effettuare la denuncia del rapimento.

L’Husky, al momento della scomparsa, era in possesso di un collare blu e di una targhetta con il suo nome dello stesso colore. Entrambi gli oggetti avrebbero in seguito facilitato il compito della Polizia nel ritrovarlo. Come si evince dal filmato: il veicolo sarebbe passato davanti alla proprietà privata della famiglia anche il giorno precedente al furto, probabilmente per effettuare un sopralluogo. Poi, il giorno successivo, un uomo è sceso dall’autovettura e ha avvicinato a sé Loki con fare amichevole.

Due giorni dopo il racconto dell’agghiacciante accaduto Loki sarebbe stato rintracciato dalle autorità del Michigan, negli Stati Uniti, e fortunatamente restituito sano e salvo alla sua famiglia umana. Dopo aver provato un grande spavento per aver perduto il suo pelosetto, il proprietario di Loki ha tenuto ad aggiornare il post segnaletico precedentemente condiviso.

“Aggiornamento! È stato ritrovato!“, ha scritto il ragazzo sul suo profilo Facebook, ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato a seguire le tracce del suo fido, in poco tempo dalla sua scomparsa, fino a riuscire a riabbracciarlo.