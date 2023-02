La famiglia di Nikita accusa Milena di bullismo e contatta l’avvocato

La famiglia e lo staff di Nikita Pelizon non hanno affatto preso bene l’imitazione di Milena Miconi e se ieri i fan hanno invocato la squalifica, oggi loro hanno parlato di bullismo e avvocati.

Nel dettaglio Giulia, amica di Nikita che le gestisce i profili social, questa mattina ha chiamato l’avvocato per capire come muoversi nei confronti dell’attrice.

“Ho appena concluso una call con l’avvocato di Nikita” – ha scritto sul profilo IG della vippona – “Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza fra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti”.

La ragazza ha poi continuato:

“Qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buon senso. Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita. Concludo dicendo che al momento l’unica vera risposta che si può dare è quella di rendere immune Nikita. Dimostriamo quanto è amata e sostenuta fuori. Grazie a tutti per stare sempre dalla sua parte”.

La famiglia di Nikita: “Usare lo scherzo per fare bullismo”

Non da meno è stata la sorella, Jessica Pelizon, che su Twitter ha addirittura parlato di bullismo.

“Milena non pensavo che tu fossi così tanto plasmabile, mi dispiace molto. Questa imitazione che ti hanno detto come fare è stata vomitevole, usare lo scherzo per fare bullismo è inaccettabile. Io non avrei mai accettato di fare una cosa simile neanche verso chi non sopporto”.

L’allusione, in questo caso, è a Edoardo Donnamarie ed Edoardo Tavassi che insieme a Milena Miconi hanno scritto le battute della parodia.

Una contatta l’avvocato, l’altra parla di bullismo. Se non è un sogno svegliatemi.

Nel dubbio, se volete vedere l’imitazione incriminata premete qua.

Non l’autore che al prossimo “Nikita cambio batterie” dovrà aggiungere “per piacere” se non vuole essere querelato per bull1smo. Fra due mesi sarà tutto finito, tieni duro 🤞🏻🫶🏻 siamo con te #GFVip pic.twitter.com/Lx6ach8FnJ — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 3, 2023