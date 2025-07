La famiglia Cappa denuncia false accuse sul delitto di Garlasco

La famiglia Cappa ha recentemente deciso di rompere il silenzio sull’omicidio di Chiara Poggi, annunciando l’intenzione di avviare procedimenti legali. La riapertura dell’inchiesta, in seguito a nuove informazioni su Andrea Sempio, ha riacceso l’interesse mediatico sul caso che risale al 2007.

Durante una puntata del programma “Quarto Grado”, il giornalista Gianmarco Menga ha letto un comunicato dei legali della famiglia Cappa, che denuncia la proliferazione di sedicenti testimoni e presunti esperti, accusandoli di fornire dichiarazioni diffuse dai media che risultano false e calunniose. In particolare, la famiglia ha già intrapreso iniziative legali contro queste persone e si riserva il diritto di agire anche contro chi diffonde notizie infondate.

La famiglia, dopo anni di silenzio mediatico, esprime indignazione per quanto accaduto, riaffermando il proprio desiderio di vedere rispettata la dignità delle persone coinvolte. Sebbene non vengano citati nomi specifici, il comunicato sottolinea l’importanza di una narrazione basata su criteri di veridicità.

Recentemente, un supertestimone ha davanti alla trasmissione “Le Iene” accusato Stefania Cappa di essere stata vista in situazioni compromettenti il giorno dell’omicidio. Questa dichiarazione ha nuovamente messo in discussione la reputazione delle cugine della vittima, già in passato oggetto di sospetti infondati.

La lettera conclude con un appello agli operatori dell’informazione, invitandoli a evitare la spettacolarizzazione del dolore della famiglia Cappa e a trattare il tema con la serietà e il rispetto adeguati.