La famiglia Bocelli debutta nei Simpson in un nuovo corto di Natale

I Bocelli, Andrea, Matteo e Virginia, sono protagonisti di un corto di Natale dei Simpson in arrivo su Disney+.

La famiglia del Natale 2022 è senza ombra di dubbio quella formata da Andrea Bocelli e dai figli Matteo e Virginia. Dopo aver pubblicato A Family Christmas, l’album natalizio che unisce le tre voci di papà Andrea e dei due talentuosi figli d’arte, tutti e tre sono diventati protagonisti dell’universo dei Simpson, all’interno di uno speciale natalizio firmato da Matt Groening e in arrivo su Disney+. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul cortometraggio The Simpsons Meet the Bocellis in Feliz Navidad.

I Bocelli debuttano nei Simpson

Andrea, Matteo e Virginia per la prima volta saranno protagonisti all’interno del mondo creato da Matt Groening, con il loro incarnato inconfondibilmente giallo e la loro voce pronta a sorprendere tutti. Il corto è in arrivo sulla piattaforma streaming di Disney dal 15 dicembre.

Andrea Bocelli e Matteo Bocelli

Si tratta di uno dei tanti speciali rilasciati in esclusiva su Disney+ in questo periodo e che non rientrano negli episodi canonici della serie, come quelli con protagonisti Billie Eilish, dedicati al mondo di Star Wars o a Loki, uno dei più amati personaggi della Marvel.

Leggi anche -> Andrea e la sua famiglia si sono esibiti davanti alla famiglia Reale d’Inghilterra

La trama del corto natalizio con i Bocelli

Stando a quanto trapela, il cortometraggio dedicato alla famiglia Bocelli dovrebbe mostrare una splendida sorpresa natalizia fatta da Homer all’amata Marge. Per farle passare un Natale indimenticabile, il buon Homer stavolta porterà fino a casa, a Springfield, i tre cantanti, per dedicare alla moglie una versione straordinaria di Feliz Navidad, classico natalizio che sarà incluso contestualmente, dal 15 dicembre, nell’album A Family Christmas, già disponibile per il resto su tutte le piattaforme streaming.

Di seguito la locandina del cortometraggio dei Simpson, pubblicata da Andrea Bocelli sul proprio account su Instagram: