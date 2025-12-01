La fabbrica delle parole a Castelfiorentino

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ospiterà lo spettacolo “La fabbrica delle parole” venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 21:00. Lo spettacolo, adatto anche ai bambini dai 4 anni in su, è liberamente ispirato al celebre albo illustrato “La grande fabbrica delle parole” di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo.

“La fabbrica delle parole” è uno spettacolo visionario che intreccia musica dal vivo, teatro fisico e danza per raccontare una rivoluzione possibile. La storia si svolge in un mondo in cui parlare è un privilegio, le parole sono proibite e il loro utilizzo è concesso soltanto alla potente Direttrice, padrona assoluta del linguaggio e del suo valore.

Gli operai che producono le parole sono intrappolati in un ciclo produttivo muto e vorticoso, privati della possibilità di esprimersi. Ma nel cuore della Fabbrica si accende una scintilla: uno di loro, il più fragile e oppresso, trova la forza di ribellarsi, scardinando ingranaggi e gerarchie in un finale sorprendente, festoso e poetico.

La colonna sonora originale, composta da Francesco Giorgi, attraversa luci e ombre, sogni e tensioni, fino a esplodere in un samba liberatorio che trascina gli spettatori in una festa collettiva. La musica non accompagna la scena: la guida, la scolpisce, la racconta.

Lo spettacolo conserva l’atmosfera onirica del libro a cui si ispira, con quadri che si aprono come pagine, corpi che oscillano tra leggerezza e fatica, ingranaggi che diventano elementi coreografici, sospensioni che sfidano il peso della realtà.

“La fabbrica delle parole” suggerisce un tema potente: le parole sono un bene essenziale, un diritto, un patrimonio interiore. Riappropriarsene significa crescere, resistere, immaginare. Lo spettacolo invita a superare i propri limiti attraverso strumenti non convenzionali – visione, sogno, poesia – e ricorda come la lettura sia un atto fondamentale per aprire nuove possibilità di espressione e di libertà.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Teatro del Popolo ai recapiti indicati.