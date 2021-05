C’è anche un’ex fidanzata di Di Fazio tra le ragazze che si sono fatte avanti e sono pronte a denunciare l’imprenditore cinquantenne. Dopo la notizia dell’arresto del manager della Global Farma — e dopo l’appello lanciato dalle autorità affinché le vittime si facessero avanti — i telefoni dei carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno cominciato a squillare: tra le diverse segnalazioni arrivate, almeno tre sono ritenute attendibili. E le donne verranno ascoltate oggi. Gli inquirenti dovranno confermare se si tratta delle ragazze narcotizzate e fotografate seminude mentre erano prive di coscienza, i cui scatti sono stati trovati all’interno del telefonino di Di Fazio, «moderno Barbablù» come lo ha definito il gip. A queste si aggiunge una serie di contatti — alcuni diretti, altri arrivati per terza persona — che verranno vagliati successivamente e che fanno pensare agli investigatori, coordinati dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, che il numero delle giovani ad aver subito violenza sia in realtà molto superiore alle cinque finora ipotizzate.

Sono 54 le immagini nella galleria degli orrori. Fotografie inequivocabili. Le sue vittime sembrano avere degli elementi in comune: ragazze giovanissime, iscritte all’università o interessante a uno stage di lavoro. Attratte probabilmente da un’immagine ingannevole di uomo d’affari, ricco, impegnato e con contatti importanti. Di certo ignare di finire in una trappola, proprio perché si avvicinavano a Di Fazio in un contesto che sembrava sotto controllo e innocuo. Nel caso della studentessa della Bocconi 21enne che per prima ha fatto denuncia, la scusa per attirarla prima nella sede dell’azienda e poi in casa è stata quella di frequentare uno stage lavorativo presso la Global Farma: una volta visitata l’azienda, deserta, l’uomo le aveva proposto di andare a casa per incontrare importanti manager internazionali, clienti della sua impresa. «Mi sono sentita a disagio per quel repentino e immotivato cambio di programma», ha raccontato agli inquirenti. Anche perché Di Fazio in quei minuti non aveva ricevuto nessuna telefonata di lavoro che potesse sembrare legata a quell’ipotetico incontro con i rappresentati di una casa farmaceutica di fama internazionale. Ma la ragazza aveva deciso comunque di fidarsi dell’uomo che già conosceva e non temendo nulla a causa del fatto che sapeva che Di Fazio viveva con il figlio e con la madre anziana.

C’è poi un nuovo dettaglio che si aggiunge al profilo di Di Fazio: in passato l’uomo è stato denunciato dalla ex moglie per maltrattamenti in famiglia. Con la donna, dopo il divorzio, era in corso un procedimento per l’assegnazione del figlio adolescente. Oggi sarà anche il giorno dell’interrogatorio in cui Di Fazio con il suo avvocato sarà sentito davanti al gip Chiara Valori. L’uomo dovrà quindi difendersi e provare a giustificare la presenza delle immagini sul proprio telefono, una galleria fotografica che il gip nell’ordinanza ha definito «sconvolgente».

Nelle dichiarazioni fatte finora, sia nelle contro-denuncia fatta un mese dopo, sia per bocca della sorella e sia nelle telefonate intercettate con l’amica cartomante e con la fidanzata, Di Fazio ha sempre sostenuto di essere vittima di un’estorsione: «Voleva 500mila euro perché la sua famiglia è in difficoltà».

Versione sostenuta in modo maldestro perché va incontro a diverse contraddizioni, oltre alla smentita degli interessati. E che per gli inquirenti è del tutto priva di fondamento. Ma che soprattutto non può essere applicata alle altre vittime su cui adesso i carabinieri stanno indagando.