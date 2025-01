La dura eliminazione della professoressa

Il 14 gennaio, nel daytime di Amici 24, la professoressa Anna Pettinelli ha deciso di eliminare Ilan Muccino dalla scuola per mancanza di miglioramenti nel suo percorso musicale. Questa scelta ha portato a una reazione emotiva intensa da parte di Ilan, che non si aspettava l’esito e ha condiviso il suo dolore con gli amici in casetta. Anna ha comunicato a Ilan la sua decisione, spiegando: “Non ho visto miglioramenti, per me è meglio che esci dalla scuola”. Al suo ritorno in casetta, Ilan ha trovato conforto nei compagni, ma ha faticato a contenere le lacrime di fronte a una situazione così imprevista.

La decisione della professoressa è stata ponderata, poiché aveva riflettuto a lungo sull’eventualità di portarlo al Serale. Tuttavia, ha considerato che non ci fossero motivi sufficienti per farlo progredire: “Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione”. Anna ha scelto di comunicare la notizia in modo intimo, offrendo a Ilan l’opportunità di esprimere i suoi sentimenti. Le sue parole finali sono state chiare: “Per me è meglio che esci dalla scuola e trovi una tua strada”. Di conseguenza, Ilan è stato eliminato definitivamente, senza accesso al Serale.

Dopo l’annuncio, Ilan è tornato in casetta per confrontarsi con i suoi amici Vybes e Trigno. Entrambi sono stati colti di sorpresa dalla decisione di Anna e hanno faticato ad accettarla. Visibilmente scosso, Ilan ha dichiarato: “Devo un attimo realizzarlo anche io” e ha manifestato il desiderio di non voler passare i suoi ultimi momenti con loro piangendo. In questo momento di difficoltà, la solidarietà tra i ragazzi è emersa chiaramente, con Trigno e Vybes che lo hanno abbracciato, rendendosi conto di quanto processo sarebbe stato difficile senza di lui. Vybes ha sottolineato il forte legame creato all’interno della scuola, affermando: “Non riesco a immaginare il percorso qua senza di te, mi sembra assurdo”.

Questo episodio segna non solo la fine del percorso di Ilan ad Amici 24, ma anche un momento cruciale per la sua carriera musicale futura.