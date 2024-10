La duchessa di York condivide la sua lotta contro il cancro e la gioia per l’arrivo di un nuovo nipotino

Sarah Ferguson, 64 anni, duchessa di York, ha condiviso un intenso racconto personale riguardante la sua battaglia contro il cancro. Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno durante una mammografia di routine, ha descritto quell’istante come una vera e propria «sentenza di morte». Successivamente, a gennaio, ha anche scoperto di avere un melanoma, un tipo aggressivo di cancro della pelle, in un periodo critico per la famiglia reale. Le diagnosi di cancro colpirono anche il re Carlo e Kate, rendendo la situazione ancora più difficile.

Attualmente, Sarah vive al Royal Lodge di Windsor con il suo ex marito, il principe Andrea. Anche se non è ancora «fuori pericolo», i trattamenti hanno avuto esiti positivi. Un fattore cruciale nel suo percorso di cura è stato il supporto di sua sorella Jane, che ha insistito affinché si sottoponesse alla mammografia. Sarah ha rivelato di aver pensato di saltare quell’appuntamento, ma un incontro casuale con Jane l’ha convinta a recarsi al controllo. Ha affermato che quell’appuntamento e le cure ricevute le hanno salvato la vita e ha sottolineato l’importanza di non trascurare le visite di screening.

La sua battaglia contro il cancro comportò una mastectomia e un intervento di ricostruzione, insieme alla rimozione del melanoma maligno e dei tessuti circostanti. Sarah ha espresso profonda gratitudine verso la sua famiglia, in particolare verso le figlie Beatrice ed Eugenie, che l’hanno supportata durante i momenti più difficili.

Impegnata nella sensibilizzazione e prevenzione, Sarah ha deciso di diventare sostenitrice dell’ente benefico Prevent Breast Cancer, partecipando attivamente a campagne di raccolta fondi e lavorando a un progetto per una nuova National Breast Imaging Academy a Manchester. Sebbene i medici non l’abbiano dichiarata «guarita», continua a rimanere positiva, poiché i test attuali non mostrano segni di diffusione o recidiva.

In un momento personale gioioso, Sarah ha condiviso l’annuncio della gravidanza della figlia Beatrice, che aspetta il suo secondo bambino. Questo nuovo arrivo rappresenta una gioia per la duchessa, che vede nella crescita della famiglia un’immensa benedizione. Questa dualità tra sfide di salute e gioie familiari evidenzia il messaggio di resilienza e positività che la duchessa porta avanti nella sua vita.