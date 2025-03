La drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi

Mediaset sta valutando la possibilità di chiudere il programma satirico Striscia la Notizia, ideato da Antonio Ricci, dopo quasi 40 anni di successi. Durante la presentazione del palinsesto 2025, Pier Silvio Berlusconi ha parlato delle difficoltà che il programma sta affrontando, definendolo in un momento complicato. Nonostante i tentativi di rinnovamento e i frequenti cambi di conduzione, Striscia ha subito un calo negli ascolti, soprattutto a favore di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, che ha guadagnato popolarità nell’access prime time.

Per affrontare questa crisi, Mediaset sta considerando una ristrutturazione che potrebbe comportare la sostituzione di Striscia con un nuovo format. Si parla di una collaborazione con Maria De Filippi per sviluppare un programma innovativo, pur non apparendo direttamente nel nuovo show. De Filippi metterebbe a disposizione il suo team di produzione, Fascino, famoso per aver creato vari format di successo. Le prime registrazioni del programma potrebbero avvenire prima di Pasqua per testare la reazione del pubblico.

Tra i potenziali conduttori per il nuovo show compare Paolo Bonolis, attualmente alla guida di Avanti un Altro!. Tuttavia, Bonolis ha espresso apprezzamento per De Martino, il che potrebbe complicare la sua eventuale partecipazione a un programma in concorrenza diretta. La chiusura di Striscia la Notizia segnerebbe la fine di un’era per la televisione italiana, lasciando incertezza sul futuro dell’access prime time e sulle prossime mosse di Mediaset nel panorama televisivo.