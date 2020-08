C’è anche la mia amatissima Peperita nel cast della nuova stagione di Bake Off Italia che tornerà su Real Time dal prossimo 4 settembre con Benedetta Parodi e con giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza.

Peperita, al secolo Giacomo Liuzzi, durante il giorno è un impiegato per una multinazionale (“gestisco dei meccanici”), mentre di notte si trasforma in un’eccentrica drag queen (“Peperita, per gli amici la Pepe”). Una passione che nel corso degli anni si è trasformata in un secondo lavoro ricco di soddisfazioni personali: nel 2009 è stata eletta Miss Regina d’Inverno, mentre nel 2017 ha vinto Miss Drag Queen Lombardia, conquistando successivamente il secondo posto alla finale nazionale.

Peperita è così la prima drag queen a partecipare a Bake Off Italia e la seconda a prendere parte ad un talent show italiano. La prima è stata la sua collega Tekemaya a The Voice Of Italy nel 2018, dove si è classificata seconda.

«Arrivo a Bake Off Italia per portare colore e luce e per far vedere a tutta Italia quanto è bella la bandiera rainbow. Io sono una bandiera in carne ed ossa».

In bocca al lupo, Peperita!