La donna più tatuata d’Europa si pente e rimuove i tattoo dal viso: come appare oggi

Era diventata famosa come la donna più tatuata d’Europa. I troppi tattoo, però, l’avevano stancata, per questo ha deciso di correre ai ripari. Come appare oggi?

La donna più tatuata d’Europa si è pentita. Sappiamo che i tattoo sono “quasi” per sempre, perché per toglierli, dopo averli fatti, è difficile, anche se le tecniche laser migliorano di volta in volta per permetterci di fare marcia indietro se cambiano idea. Lei ha cambiato idea e ha iniziato a togliersi un po’ di “disegni” dal viso. Com’è oggi senza tutti quei tattoo che occupavano gran parte del suo volto?

Lidia Reyes è una giovane donna che è diventata famosa in tutto il mondo per i suoi tatuaggi. Aveva deciso, infatti, di ricoprire gran parte del suo corpo con scritte e disegni in bianco e nero e colorati.

Tutto il suo corpo ha ospitato questi tattoo, anche gran parte del suo viso. Per sei lunghissimi anni non ha smesso mai di andare dal suo tatuatore di fiducia per aggiungere nuove opere d’arte sul suo corpo. Adesso, però, si è stancata.

Nel 2017 Lidia Reyes ha deciso che, forse, i suoi tatuaggi erano un po’ troppi, in particolare quelli che occupavano gran parte del suo viso. Con il laser ha deciso di iniziare a rimuoverli, ma non è stato facile.

Ci sono voluti più di sei anni per eseguire tutti i trattamenti necessari, che sono stati anche molto dolorosi, come ha raccontato la stessa giovane. Settimana dopo settimana, però, ha potuto liberare il suo viso da quei disegni.

Come appare oggi l’ex donna più tatuata d’Europa dopo i trattamenti al laser

Lidia, in realtà, non ha mai negato l’orgoglio che provava per i suoi tatuaggi. Ognuno è importante e ha un particolare significato. Forse, però, aveva un po’ esagerato e cominciava ad odiare le attenzioni che gli altri le rivolgevano. Una storia che ricorda da vicino quella di questa mamma gallese.

Con l’arrivo dei figli, poi, la giovane donna ha iniziato a ragionare sul fatto che forse era meglio togliere qualche tattoo. La sua missione ora è ritornare ad avere un viso che sia il più naturale possibile, anche se prova dolore a ogni trattamento. Non solo fisico per l’intervento del laser, ma anche psicologico per un pezzetto del suo passato che se ne va seduta dopo seduta.