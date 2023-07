la donna la apre e resta senza parole

Il suo gatto rientra a casa con una borsa non di sua proprietà: quando la donna apre la porta resta senza parole.

Un vivace e curioso gatto dal pelo bianco e arancione è stato filmato durante il suo rientro a casa, poiché ritrovato in possesso di un oggetto non di sua proprietà. La sua mamma umana è rimasta senza parole quando si è accorta che il suo gatto fosse rientrato a casa con una borsa che poteva appartenere a chiunque, ma di certo non al suo caro felino. Quel che la borsa conteneva, però, ha lasciato ancor di più perplessa la donna che, preoccupatasi per ciò che aveva appena scoperto, avrebbe deciso di sporgere denuncia alle autorità della zona per informarle dell’inatteso ritrovamento.

Gatto rientra a casa con una borsa: quando la donna la apre, resta senza parole

“Come quando mi hanno dato un premio ma il mio gatto appare con una borsa piena di banconote“, è questa la didascalia lasciata – con fare sbigottito – dalla padrona di casa in sovrimpressione al video dopo aver trovato il suo gatto intento a giocare con del una spropositata quantità di denaro non suo. La clip è apparsa sulla piattaforma di condivisione di TikTok una settimana fa e ha raggiunto, in poche ore, la vitalità in rete.

Pur non rientrando nella lista dei più noti e insoliti comportamenti del gatto, quello di aver agguantato e portato fino a casa proprio un oggetto non di sua proprietà potrebbe essere stato frutto di una mera casualità. La borsa colma di banconote dalla dubbia provenienza potrebbe infatti essere stata trovata già in strada dal gatto. Chissà, forse, in seguito a un accidentale perdita della borsa da parte della sua legittima proprietaria. In questo caso, il micio, oltre al bottino avrebbe conquistato il titolo di eroe in grado di recuperare un oggetto così prezioso e accidentalmente smarrito.

Nel frattempo, come mostra il gettonato filmato, il gatto della donna continuava a fare strani movimenti sull’uscio della porta. Probabilmente il micio era molto divertito dal rumore che le stesse banconote producevano tra le sue zampe, più che del bottino portato con sé – sulla strada del ritorno – e con cui avrebbe continuato a giocarci fino a quel momento.

Non si sa ancora se la borsa sia stata riconsegnata alla legittima proprietaria, o se si sia venuti a conoscenza di quale fosse la sua identità. Ad ogni modo il filmato pubblicato su TikTok ha superato – in questi ultimi giorni – ben 232mila apprezzamenti e oltre 10mila condivisioni.

@yvonnecarballoennovy

La clip è stata condivisa su TikTok dalla pagina @yvonnecarballoennovy, specializzata – per lo più – nella nuova condivisione di iconici contenuti già reduci da un notevole successo in rete. Ad accompagnare le immagini movimento vi è un motivato musicale che avrebbe suscitato un numero di risate tra gli utenti.