Mancano pochi giorni all’uscita del libro di Britney Spears ed è sempre più chiaro che uno dei capitoli che più incuriosiscono i media e il pubblico è quello dedicato a Justin Timberlake. TMZ ha rivelato in anteprima che la principessa del pop in The Woman in Me ha confessato di essere stata tradita dal suo ex con una donna famosa. Page Six poche ore fa ha rivelato l’identità della presunta celebrità con cui Justin avrebbe passato del tempo molti anni fa. Si tratterebbe di Nicole Appleton, una delle cantanti delle All Saints. Secondo Page Six la notizia del presunto tradimento di Justin non sarebbe un segreto, perché uscì sui tabloid inglesi più di 20 anni fa.

🚨| Secondo PageSix, Justin Timberlake avrebbe tradito Britney Spears con Nicole Appleton, una notte del 2000. pic.twitter.com/F9jHPkfgGW — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) October 18, 2023

La donna famosa con cui Justin avrebbe tradito Britney: le rivelazioni di Page Six.