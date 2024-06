la donna è stata colpita da una brutta malattia

Aurora Tropea è una dama molto gettonata nel parterre femminile di Uomini e Donne. Poche ore fa però, la donna ha deciso di afre una rivelazione che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan e che ha a che fare con le sue condizioni di salute.

Aurora

Ecco quali sono state le parole della donna a tal proposito.

Aurora Tropea lascia Uomini e Donne

Fina dal suo ingresso in trasmissione Aurora Tropea si è notevolmente distinta tra le dame del programma. Questo perché spesso al centro di dinamiche molto interessanti, per non parlare poi del suo caratterino non troppo facile e accomodante.

Aurora

Nell’ultimo periodo però la donna è apparsa piuttosto sulle sue, quasi come se si trovasse su un altro pianeta. Ha quindi avuto modo di continuare a mantenere vivo il suo rapporto con i fan ed è proprio a loro che ha rivelato come fosse nata in lei l’intenzione di lasciare Uomini e Donne.

Questo perché la donna intende dedicarsi al proprio benessere, elemento che nell’ultimo periodo è venuto a mancare a causa di problematiche di salute che si sono presentate nella sua vita in maniera inaspettata. Di che cosa si tratta?

La rivelazione della dama lascia senza parole i suoi fan

A rivelare il motivo legato all’abbandono di Uomini e Donne proprio Aurora, la quale ha deciso di parlare ai suoi fan con il cuore in mano. La donna ha infatti rivelato di essere affetta da una malattia piuttosto rara cha ha inciso notevolmente sulle sue condizioni fisiche, in quanto tremendamente invalidante.

Aurora Tropea

Si tratta di una condizione nota come acalasia esofagea. Ci riferiamo ad una patologia medica che colpisce l’esofago e la sua capacità di muoversi a seconda delle esigenze corporee. Questo ha inciso sul suo organismo, comportandole gravi problemi nell’alimentazione e favorendo la perdita di peso.

Ora la donna si è affidata ad un esperto che riesca nell’intento di farla rimettere in forma, evitando magari tutti quegli alimenti che invece potrebbero accentuare questa condizione davvero scomoda. Speriamo per lei che possa rimettersi al più presto.