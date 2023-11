La ‘donna dell’aereo’ svela finalmente cosa ha visto e perché urlava: “Lui non è reale”

La scorsa estate sui social (soprattutto su TikTok) è diventato virale un video in cui si vede una ragazza in preda al panico su un aereo: “Fermate questo volo, io devo scendere, fermatelo, fatemi scendere. Devo scendere subito. Potete credermi o meno, ma quello lì non è reale! Adesso vi dico io in questo momento, quello laggiù infondo non è reale“.

In pochi giorni il filmato in questione ha fatto il giro del mondo e qualcuno ha scoperto l’identità della passeggera terrorizzata, tale Tiffany Gomas. Milioni di persone si sono chieste cosa intendesse dire Tiffany, perché continuasse a gridare che uno dei passeggeri non era reale. E a quel punto sono nate decine di tesi del complotto, qualcuno ha parlato di rettiliani, altri di mutaforma o alieni. Adesso però c’ha pensato la ‘donna dell’aereo’ a svelare la verità (forse).

In un’intervista rilasciata in questi giorni nel podcast Pardon My Take, Tiffany ha dichiarato di non aver visto nulla, ma di aver solo avuto un crollo.

“Il motivo per cui non ho parlato fino ad oggi è perché è tutto così imbarazzante. Cosa ho visto davvero? Nulla. Non ho visto nulla e forse lo sapevate tutti. Ho avuto un piccolo crollo, la situazione è andata fuori controllo. Non è stato il mio momento migliore diciamo. Poi tutto è diventato assolutamente mortificante. Se intendevo dire che c’era un alieno? No! “Quello lì non è reale” è un modo di dire. I media continuavano a dire che avevo visto una persona che non era reale, l’hanno fatto anche giornali importanti come il Daily Mail.

Il mio uso di volgarità non era affatto necessario, e voglio scusarmi con tutti su quell’aereo. Abbiamo avuto tutti i nostri brutti momenti, alcuni molto peggiori di altri. A me è capitato di essere ripresa dalla telecamere e di essere vista in tutto il mondo. Mi dispiace per tutti voi. Spero di poter sfruttare questa esperienza e fare un po’ di bene al mondo. Spero che accetterete le mie scuse e che io possa iniziare ad andare avanti con la mia vita”.