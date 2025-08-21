La donna della casa abbandonata a São Paulo tra mito e realtà

Una villa abbandonata nel quartiere di Higienópolis a São Paulo è al centro di una storia inquietante. Per anni, la dimora e la figura di una donna con il viso coperto da crema bianca hanno alimentato leggende urbane. Oggi, la docu-serie Abandoned: The Woman in the Decaying House, disponibile su Prime Video, porta a galla la storia di una ricca ereditiera, Margarida Bonetti, accusata di aver tenuto in condizioni di schiavitù la domestica Hilda Rosa dos Santos per quasi vent’anni negli Stati Uniti.

La serie si basa su un fatto di cronaca che ha sconvolto il Brasile. Hilda, dopo anni di silenzio, condivide ora dettagli agghiaccianti della sua prigionia. Abandoned combina l’inchiesta del giornalista Chico Felitti con una narrazione visiva, portando lo spettatore nel profondo di una vicenda che va oltre l’abbandono fisico della casa. Non solo la dimora è protagonista, ma la serie mette in luce l’orrore vissuto da Hilda, costretta a subire abusi in condizioni disumane.

La docu-serie rappresenta l’emozione e l’umanità dietro la violenza subita, trasformando Hilda in una figura centrale, mentre Margarida rimane la figura controversa sullo sfondo. La narrazione di Chico Felitti non si limita a raccontare una storia, ma riflette anche sull’etica dell’inchiesta e sulla responsabilità di dare voce alle vittime. La serie porta così alla luce il dramma di Hilda, che ha vissuto una realtà spietata, mentre Margarida, tornata in Brasile, non ha mai affrontato la giustizia.

Abandoned: The Woman in the Decaying House non è solo una ricostruzione, ma un forte richiamo alla verità di chi ha sofferto, rendendo palpabile l’eco di un trauma ancora vivo.