La donna che ha cambiato la vita a De Martino: l’aneddoto di Stefano

Il 26 dicembre su Rai Due Stefano De Martino condurrà lo show Da Natale a Santo Stefano ed ospiterà una donna importantissima per lui: Maria De Filippi. Il conduttore stamani è stato da Antonella Clerici a É Sempre Mezzogiorno ed ha dichiarato che durante il suo show svelerà dei dettagli sul suo provino ad Amici di Maria.

“Nella mia vita c’è stata una donna che è stata fondamentale. Se ci sarà nel mio show? Ma io non lo so, se passa noi siamo felicissimi. Se viene sarò felice. Lei mi ha cambiato totalmente la vita e le devo molto. Bisogna essere riconoscenti. Io stavo per lasciare la danza e mollare tutto. Tutto quello che provavo a fare prima del provino ad Amici non andava mai bene. Magari mi prendevano, ma c’era sempre un problema dopo. Siccome vengo da una famiglia semplice e pragmatica a un certo punto dissi: “Niente, lascio tutto, non posso fare la vita da artista, non fa per me, faccio un lavoro serio e mollo la danza”. Mia madre – che è una telespettatrice affezionata tua e di Maria mi disse: “Fallo per me, prova ad andare da Maria De Filippi e poi nel caso molli”. Io non ero convinto ma l’ho fatto. Durante il mio spettacolo vi racconterò com’è andato nello specifico il provino ad Amici. Che non è andato subito benissimo. Però poi la divina provvidenza c’ha messo lo zampino ed è intervenuta. Quindi per me è cambiato tutto. Se volete sapere nei dettagli cosa è successo a quei casting dovete guardare la trasmissione”.