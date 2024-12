La domanda supera le aspettative e sfiora i 7 milioni

Il lancio della serie Huawei Mate 70 sta avendo un enorme successo, sorprendendo anche la catena di approvvigionamento, che fatica a soddisfare le richieste. Presentata ufficialmente il 26 novembre, la serie ha accumulato oltre 3 milioni di prenotazioni prima del lancio, cifra che è poi salita a 6,7 milioni nei giorni successivi, come confermato da He Gang, CEO di Huawei Consumer Business. Gli analisti, inizialmente scettici riguardo all’entusiasmo dei consumatori, sono stati smentiti dall’andamento della domanda.

He Gang ha evidenziato una “domanda molto forte” per la serie Mate 70, evidenziando l’interesse dei consumatori. Con più di 6,7 milioni di prenotazioni, il dispositivo ha superato ogni previsione, mostrando l’appeal del prodotto e il supporto per le innovazioni proposte da Huawei.

Tuttavia, la catena di approvvigionamento sta affrontando sfide significative. Sebbene il modello standard sia al momento disponibile, la domanda per le varianti Pro e Pro+ ha superato le aspettative, mettendo a dura prova la capacità produttiva dell’azienda. He Gang ha sottolineato l’importanza di una gestione attenta per soddisfare le aspettative dei consumatori.

In risposta a questa pressione, Huawei ha intrapreso misure proattive per aumentare la produzione. L’azienda ha incrementato il volume di produzione della serie Mate 70 del 30%, portando il totale a 17 milioni di unità. Questo aumento mira a colmare il divario tra disponibilità e domanda, assicurando che i consumatori ricevano i dispositivi senza ulteriori ritardi.

In aggiunta, Huawei sta ottimizzando la propria catena di approvvigionamento. Le priorità principali rimangono la riduzione dei tempi di consegna e il miglioramento dell’efficienza produttiva. È stata intensificata la collaborazione con fornitori e partner strategici per garantire un flusso costante di materiali e componenti necessari, così da rispondere adeguatamente alla crescita della domanda per la serie Mate 70.