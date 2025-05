La dolorosa scomparsa del cane di Mauro Corona in diretta

Durante la trasmissione di “È sempre Cartabianca” del 27 maggio, Mauro Corona ha annunciato con voce rotta la scomparsa del suo cane Kurt, avvenuta a causa di un’improvvisa infezione. L’alpinista e scrittore friulano, visibilmente commosso, ha condiviso il dolore per la perdita del suo compagno a quattro zampe, che lo ha accompagnato per oltre undici anni nelle sue avventure in montagna e nei momenti di scrittura.

Corona ha descritto come abbia vissuto l’ultima visita alla clinica veterinaria, dove ha avuto l’occasione di salutare Kurt. Le lacrime sono scese mentre ricordava l’affetto incondizionato che il suo cane gli aveva sempre dimostrato. “Hanno provato a salvarlo in ogni modo”, ha dichiarato, esprimendo il vuoto lasciato dal suo amico che “saltava e gioiva” al suo ritorno.

Poche ore dopo, lo scrittore ha condiviso un commovente post sui social, evidenziando la gratitudine di Kurt, che lo aveva sempre accompagnato senza chiedere nulla in cambio. Un cane che, come ha definito, era il suo “correttore di bozze speciale”, sempre presente nei suoi scritti e foto tra boschi e montagne.

L’annuncio ha toccato profondamente anche il pubblico a casa e la conduttrice, Bianca Berlinguer, che gli ha concesso tempo per esprimere il suo saluto. La storia di Mauro Corona e Kurt ha reso tangibile il legame unico tra uomo e animale, un momento di autentica umanità condivisa in diretta.

Fonte: www.virgilio.it