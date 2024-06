La dolcezza dei cani è qualcosa di incredibile! Il dolcissimo video ha lasciato il web incredulo

Un baby sitter perfetto, anzi un fratello maggiore per il mio piccolo: il mio cane è dolcissimo con mio figlio e insieme stanno benissimo.

Non si può credere quanto un animale domestico riesca a essere presente e collaborativo nella routine di una famiglia, ma è soprattutto il suo ruolo da ‘fratello maggiore’ che mi ha davvero lasciata senza parole quando in casa è arrivato il mio bambino. Il mio cane è dolcissimo con mio figlio e non perde occasione per accudirlo, coccolarlo e trattarlo come un prezioso tesoro da proteggere. Ora in casa la famiglia è al completo.

Il mio cane è dolcissimo con mio figlio: ma è sempre così?

Storie di amicizie lunghissime tra ex bambini, ormai adolescenti, e animali domestici sono ancora (per fortuna) molto frequenti: molto spesso questi rapporti nascono quando il bambino è ancora molto piccolo e magari arriva in famiglia quando in casa c’è già un quattro zampe: infatti potrebbe essere una buona idea seguire dei consigli sul come presentare al cane il nostro bambino.

Li guardavo e non mi è servito molto per capire che in realtà quella sarebbe stata una relazione speciale, che sarebbe durata per sempre: il mio cane è sempre stato un perfetto baby sitter per il piccolo, ma soprattutto si sentiva come responsabile della sua protezione da qualsiasi possibile pericolo. Ma non è sempre così: so di storie di gelosia, che spesso hanno indotto l’animale in uno stato di profondo stress e frustrazione: in questi casi c’è il modo per favorire la convivenza tra cene e neonato in casa.

Infatti quando in casa arriva un neonato, gli equilibri tendono inevitabilmente a cambiare ed è ovvio che la maggior parte delle attenzioni sia rivolta al piccolo umano appena arrivato, che necessita di maggiori cure e premure. Può accadere infatti che Fido si senta ‘minacciato’ dalla presenza del bambino, che inizia a vedere come un suo potenziale rivale da combattere per ristabilire l’equilibrio precedente alla sua venuta: è probabile che in questo caso non si sia fatto un lavoro precedente, cioè sul preparare un cane all’arrivo di un neonato.

Il mio cane è dolcissimo con mio figlio: cosa fa dal primo giorno

Si dovrebbero vedere insieme per capire quanto l’uno sia protettivo e complice dell’altro e quanto l’altro sia felice di avere costantemente una presenza che lo coccoli e lo faccia sentire speciale: fin dal primo giorno il mio cane ha dimostrato di saper rivestire perfettamente il ruolo di fratello maggiore, anzi quasi di ‘sostituto genitore’. Gli fa le coccole, gli lecca il viso, vuole dormire accanto a lui e spesso gli porta anche dei giocattoli per farlo divertire.

Ma è quando il mio piccolo si addormenta che si sente il suo ‘angelo custode’: si mette accanto a lui o gli posa la testa sul corpicino con gli occhi bene aperti, così da proteggerlo da ogni fonte di eventuale pericolo o fastidio. E quando inizia a piangere è il primo a ‘dare l’allarme’ e ad avvicinarsi a lui per capire di cosa abbia bisogno; desidera costantemente un contatto col suo piccolo tesoro. E io non posso fare a meno di sorridere, così come di certo avranno fatto i genitori padroni di cani che si vedono nel video seguente:

Non dimentichiamo mai quanto può essere importante per il bambino avere al suo fianco un amico a quattro zampe: queste immagini non fanno altro che confermarlo!