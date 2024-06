la diva del grande schermo si è ritrovata a combattere davvero contro l’Alzheimer

La finzione, il cinema, che diventano una triste realtà. È quanto sta succedendo purtroppo alla diva di Hollywood Gena Rowlands. L’attrice, che nel 2004 interpretò il ruolo di una donna malata di Alzheimer nel film diretto da suo figlio e intitolato “Le pagine della nostra vita”, oggi si trova coinvolta realmente a lottare con questa terribile malattia. A parlarne è stato proprio il regista Nick Cassavetes, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

La Rowlands sul set del film “Le pagine della nostra vita”

Sono trascorsi 20 anni da quando nelle sale cinematografiche usciva una delle pellicole di genere dramma romantico più amate dagli spettatori, “Le pagine della nostra vita”, diretta dal regista Nick Cassavetes e tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 1996.

Credit: Nick Cassavetes – Instagram

Gena Rowlands, amatissima attrice con una carriera decennale di grande successo e madre dello stesso regista, in quel film vestiva i panni di Allie, la protagonista, da anziana. Interpretare quel ruolo, come raccontato lei stessa in passato, non fu affatto semplice. Perché si trattava di una donna che lottava contro il morbo di Alzheimer, la stessa malattia che colpì sua mamma anni prima.

Credit: Nick Cassavetes – Instagram

Oggi Nick Cassavetes è tornato a parlare di quel suo progetto e di come fu difficile anche per lui prendere in considerazione sua mamma per quel ruolo. Il regista e sceneggiatore ha inoltre rivelato che quella che nel film era solo una finzione, seppur dolorosa, da qualche anno si è trasformata in realtà. Sua mamma, infatti, combatte davvero con il morbo da circa 5 anni.

Nella lunga e toccante intervista rilasciata all’emittente Entertainment Weekly, Cassavetes ha detto: