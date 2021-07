Va tenuto conto che il film è del 1982, che non c’era il web, c’erano i primi personal computer e che di intelligenza artificiale ancora parlavano pochissimi. Tron era insomma un film visionario che non ebbe subito successo, come per esempio Blade Runner, uscito qualche giorno prima dello stesso anno e subito acclamato; ma che è cresciuto nel tempo e nel passaparola fino a diventare un film di culto. Nel 2010 la Disney ha fatto uscire un sequel, Tron Legacy, meno geniale ma comunque un buon successo al punto che si parla di una terza puntata in arrivo e anche di un accordo con la Epic Games per portare Tron dentro Fortnite. Infine nel 2017 Steven Spielberg ha firmato Ready Player One che di fatto ricalca lo stesso schema, di un universo parallelo dentro i videogiochi (per non parlare del fatto che Tron è celebrato anche in una canzone di Caparezza, ve la ricordate?)

E’ il caso di ricordare dove sia arrivata l’ispirazione per un film così visionario nel 1982. Lo ha raccontato recentemente Lisberger. In sintesi: la prima idea era costruire un guerriero al neon, una specie di look da discoteca che ai tempi andava di moda; poi ha scoperto Pong, il primo videogame arcade, in un mobiletto, e ha pensato “questa sarà l’arena per il mio guerriero”.