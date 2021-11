Quelli che il calcio è uno dei titoli storici di Rai2.

Debuttato nel 1993 con Fabio Fazio, nel corso di questi decenni è stato portato al successo da Simona Ventura che lo ha condotto per ben dieci edizioni quando era al massimo del suo splendore (fra Festival di Sanremo e L’Isola dei Famosi). Nel 2011-2013 Rai2 ha provato a cambiare un po’ il racconto affidandolo a Victoria Cabello, che ha poi lasciato spazio a Nicola Savino. Dal 2017, infine, è stato dato al trio composto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

La scelta del nuovo direttore di Rai2 di portare Quelli che in prima serata col titolo di Quelli che… il lunedì è stato un suicidio annunciato. La grande fiction di Rai1 ed il GF Vip lo hanno letteralmente massacrato. La prima puntata ha fatto il 4,3% di share, la seconda il 3,1% mentre la terza il 2,6%.

Per questo motivo Rai2 ha deciso di spostarlo al giovedì sera, dove però il destino non è cambiato: ieri sera ha chiuso con il 2,7% di share.

Quelli che: Mia, Luca e Paolo ironizzano su un’ipotetica nuova puntata

La stessa conduttrice nel dare i saluti finali ha dichiarato “...l’appuntamento con Quelli che è… per la prossima settimana!” fra gli sfottò di Luca e Paolo che a gesti le hanno detto “ma sei sicura? / ma che dici?“. Insomma, non ci credono più neanche loro.

Un titolo distrutto. E pensare che proprio in questi anni era tornata su Rai2 anche Simona Ventura ma no, al posto di Quelli che le hanno dato La Domenica Ventura e Game Of Games – Gioco Loco. Va beh.