Massimo Ranieri, gli album tornano in vendita per festeggiare i primi 50 anni di carriera in edicola. Sedici dischi della sua discografia, per un viaggio senza tempo.

La discografia di Massimo Ranieri torna in vendita in edicola per i 50 anni della sua straordinaria carriera. I migliori album del cantante napoletano sono in arrivo dal 27 novembre 2020 al 13 marzo 2021. Un’opera straordinaria con 16 album pubblicati da Ranieri dal 1970, inclusi alcuni contenuti live e video. Ecco tutti i dettagli su questa opera massima per celebrare la cinque decadi di altissimo livello.

Massimo Ranieri: la discografia in edicola

Sono trascorsi 50 anni dal debutto del cantante partenopeo, che nel 1970 esordiva sul mercato italiano con l’eponimo disco contenente 12 brani, tra cui due canzoni immortali come Se bruciasse la città e Rose rosse.

Massimo Ranieri

Nella sua collezione sono presenti però tutti i migliori album della sua discografia, lavori che tornano in vendita per celebrare il suo percorso verso l’immortalità. Ogni uscita sarà in vendita a 9,99€, escluso il decimo appuntamento, che prevede il doppio album Malia, al prezzo di 14,99€. Di seguito l’audio di Rose rosse:

Ma non finisce qui. Dal 26 novembre infatti Massimo torna anche in televisione con un nuovo spettacolo dal Sistina di Roma, uno spettacolo in onda su Rai 3, dal titolo Qui e adesso. Un varietà differente in cui l’artista incontrerà alcuni amici seguendo solo un semplice canovaccio, per lasciare massimo spazio all’imprevedibilità. Tra gli ospiti già annunciati ci sono Gianni Morandi, Gianna Nannini, Gianni Togni, Al Bano, Francesco De Gregori, Irama e tanti altri ancora.

La discografia di Massimo ranieri

Questa la cronologia di tutte le uscite per omaggiare la raccolta del cantante napoletano:

1 – Massimo Ranieri (27/11/20)

2 – Perdere l’amore (4/12/20)

3 – Vent’anni (11/12/20)

4 – ‘O surdato ‘nnamurato – Live (18/12/20)

5 – Dallo Stadio Olimpico Live (23/12/20)

6 – Ti penso (30/12/20)

7 – La faccia del mare – Odyssea (8/01/21)

8 – Erba di casa mia (15/01/21)

9 – Canto perché non so nuotare… da 50 anni – DVD (22/01/21)

10 – Malìa 1 e 2 (29/01/21)

11 – Album di famiglia (5/02/21)

12 – Napulammore Live (12/02/21)

13 – Per una donna (19/02/21)

14 – Via del Conservatorio (26/02/21)

15 – Un giorno bellissimo (5/03/21)

16 – Macchie ‘e culore Live (12/03/2021)