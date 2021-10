La discografia di Laura Pausini è per la prima volta disponibile per inter in Audio Spaziale con Dolby Atmos: il grande annuncio.

C’è un regalo di Natale in anticipo per i fan di Laura Pausini. La cantante di Solarolo si è dimostrata ancora una volta una pioniera per la musica italiana. L’intera sua discografia arriverà entro il 2021 il versione rimasterizzata in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. Un traguardo straordinario per l’artista romagnola, che continua a essere amata in tutto il mondo.

Laura Pausini

Laura Pausini: la discografia in Audio Spaziale

Un viaggio in più tappe che inizia il 28 ottobre per Laura Pausini e i suoi fan. Settimana dopo settimana tutti gli album della sua carriera, da Io sì a Simili, da Fatti sentire a Laura Xmas, arriveranno su Apple in formato Audio Spiaziale con Dolby Atmos. Si tratta di un grandissimo traguardo per l’artista di Solarolo, la prima cantante italiana a offrire ai fan la possibilità di poter ascoltare la propria musica preferita in questo formato. Per poter ascoltare la discografia di Laura basta collegarsi al link https://apple.co/PausiniSpatialAudio su iTunes.

Laura Pausini da record: altri primato per la cantante

Non solo Audio Spaziale. Una cantante davvero spaziale come Laura sarà anche la prima italiana a essere intervistata su Apple Music Radio. Il 4 novembre alle 9 su Apple Music Hits andrà in onda l’intervista esclusiva alla nostra straordinaria voce all’interno di uno show di Strombo, uno dei più importanti dj di Apple Music Radio.

Per festeggiare la prima uscita del catalogo, Laura ha promosso un’iniziativa per regalare a tutti i fan iscritti la possibilità di accedere a un abbonamento speciale ad Apple Music. Perché nessuno deve perdersi quest’occasione unica per ascoltare i suoi straordinari album grazie a una nuova tecnologia che amplia gli orizzonti d’ascolto in maniera esponenziale. Di seguito il post con l’annuncio: