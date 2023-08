La direttrice d’orchestra Venezi contro Elodie: “Mi riconosco nei valori Dio, patria e famiglia”

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di Elodie. Lo ha fatto giudicando il suo atteggiamento che ha definito poco elegante: “Mi sembra che Elodie, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna. Posso dirlo?”.

La direttrice (anche) del Festival di Taormina ha poi sottolineato di non essere fascista, ma di riconoscersi nei valori Dio, patria e famiglia “che erano anche uno slogan della Dc”.

“Dio, patria e famiglia. Era anche uno slogan della Dc, ricorda? Eppure, tanti fanno finta di indignarsi. In ogni caso sono valori in cui io mi riconosco. Prego per mia formazione. Vado a messa. Sono praticante. Nei secoli il cristianesimo ha prodotto anche tanti guai, ma oggi è una delle religioni più tolleranti e accoglienti”.

La direttrice d’orchestra Venezi: “Mi vergognerei ad avere una madre come la Cirinnà”

Il concetto di “Dio, patria e famiglia” lo aveva espresso anche un paio di anni fa quando trapelò online la notizia che suo padre, Gabriele Venezi, nei primi anni del 2000 era stato un dirigente nazionale del partito Forza Nuova.

“Forse c’è chi avrebbe preferito che io avessi genitori da centro sociale? Oggi parlano di mio padre come fosse una vergogna. […] Mi vergognerei se avessi avuto genitori che si fumavano gli spinelli. O una madre come la Cirinnà, che pubblica la foto “Dio, Patria e famiglia, che vita di merda”, che invece sono proprio i miei valori”.

Elodie, per fortuna, non ha risposto. Sarebbero parole al vento.

La polemica di Jo Squillo

A parlare del corpo di Elodie è stata nel recente anche Jo Squillo che ha sostenuto che la cantante di Andromeda avrebbe avuto meno successo se non fosse stata bella. “Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”.