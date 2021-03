Il loro lavoro non si limita a riempire boccette e tapparle. Gli 800 dipendenti di Catalent, la multinazionale americana che ad Anagni si occupa dell’infialamento di AstraZeneca, si ritrovano oggi al centro della disputa internazionale sui vaccini. Qui sabato scorso hanno bussato i Nas per capire come mai 2,9 milioni di fiale, pari a 29 milioni di dosi, si ritrovassero fermi in magazzino. Il loro obiettivo: escludere flussi non documentati di fiale fuori dall’Unione Europea. «Sono arrivati sabato sera. Hanno passato la notte qui. Sono andati via martedì sera» spiega Barbara Sambuco, la direttrice dello stabilimento. «Non hanno trovato irregolarità. Il vaccino è fermo nei refrigeratori in attesa che siano completati i controlli».

È una quantità enorme, oltre dieci volte quel che l’Italia ha ricevuto finora da AstraZeneca. Perché l’attesa?

«Per noi 2,9 milioni di fiale non sono tante. Si tratta di due settimane di produzione. Dopo essere stato infialato, il vaccino è sottoposto a controlli che, per quanto ci riguarda, possono durare fino a 18 giorni».

Che controlli?

«Chimici e di sterilità. Dobbiamo essere sicuri che le fiale non contengano microrganismi. Ne prendiamo alcune a campione e le lasciamo incubare per almeno 15 giorni. Se a quel punto non si sono formati microbi, siamo sicuri che siano sterili. Sono processi biologici, non possono essere accelerati».

Poi potete distribuire le dosi?

«Ci sono anche i controlli di AstraZeneca sulla materia prima».

Cioè?

«Noi riceviamo la materia prima prodotta nei vari stabilimenti di AstraZeneca, la infialiamo ed eseguiamo i test sul contenuto finale. In parallelo AstraZeneca porta avanti altri controlli di qualità sulla materia prima, che avvengono negli stabilimenti di produzione e sono molto più complessi. Hanno bisogno di almeno due mesi, a volte tre. Quando arrivano i risultati, AstraZeneca ci dà il via libera per il rilascio delle fiale. A quel punto i vaccini possono lasciare Anagni».

L’interno della Catalent

E dove vanno?

«In due centri di distribuzione in Belgio. Da lì partono per la loro destinazione finale».

Ma se i vaccini sono destinati al di fuori dell’Unione Europea, perché siete voi a chiedere l’autorizzazione all’export al ministero degli esteri?

«È previsto dalle norme europee. Noi siamo lo stabilimento di manifattura. Spetta a noi mandare una pec alla Farnesina e chiedere l’autorizzazione all’export. Ma solo dietro richiesta di AstraZeneca».

Lo avete chiesto per queste dosi?

«No, lo faremmo se Astra Zeneca ce lo chiedesse. Siamo solo esecutori».

Quando rilascerete le fiale?

«Dipende, quanto saranno terminati i controlli». Per quanto ci riguarda, le fiale saranno a posto man mano che avranno completato i test di sterilità. Per quanto riguarda i test sulla materia prima, sarà AstraZeneca a informarci della loro conclusione».

Dove si trovano gli stabilimenti AstraZeneca che vi inviano la materia prima?

«In tutto il mondo. Letteralmente».

Ma le dosi destinate all’Europa possono essere prodotte solo in stabilimenti certificati dall’agenzia regolatoria europea, l’Ema. Vuol dire che la stessa materia prima, se proviene da uno stabilimento certificato da Ema può finire in Europa, ma se proviene da uno stabilimento non certificato da Ema, non può in nessun caso essere usata in Europa?

«Sì è così, ma queste sono regole che non dipendono da noi».

