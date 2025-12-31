La diplomazia della rissa globale

Il libro “La diplomazia della rissa” di Antonio Picasso, Stefano Polli e Renato Vichi mette in luce una verità scomoda: il linguaggio non descrive più la politica internazionale, ma la plasma, la altera e la incendia. Gli autori, con la loro esperienza nel giornalismo e nella comunicazione istituzionale, dimostrano come la parola sia diventata una tecnologia di potere.

La perdita di misura, la velocizzazione estrema e la retorica muscolare sono la nuova normalità della diplomazia contemporanea. Il libro documenta con rigore i casi più rilevanti degli ultimi anni, come l’irruzione del “ciclone Trump”, la mutazione digitale delle crisi mediorientali e la propaganda 2.0 russa e ucraina. La parola non media più, divide; non prepara la trattativa, la sabota; non modera la tensione, la amplifica.

Il linguaggio trumpiano è stato analizzato come anatomia della rottura, con frasi insultanti, minacce come argomentazione e spettacolarizzazione del negoziato. Questa torsione verbale ha incrinato il rapporto con l’Europa, trasformando un’alleanza storica in un duello simbolico. La dimensione verbale è diventata politica estera, con dazi, intimidazioni e strappi diplomatici presentati come inevitabili prolungamenti di un linguaggio di scontro permanente.

Il libro non punta il dito solo contro i leader, ma contro un ambiente comunicativo che produce e alimenta il degrado. I social network hanno creato uno spazio dove la complessità è percepita come difetto e la moderazione come debolezza. La continuità tra propaganda, disinformazione e diplomazia non è casuale, ma il frutto di un ecosistema in cui la verità non scompare, ma perde potere.

Gli autori mostrano come la perdita di potere della verità generi una geopolitica instabile, frammentata e dominata da narrazioni urlate più che da analisi credibili. Tuttavia, il libro offre uno spiraglio, rivendicando la necessità di recuperare la precisione del linguaggio come infrastruttura della democrazia. La parola non è un ornamento, ma un vincolo morale: quando si deteriora, trascina con sé la politica, le istituzioni e la coesione sociale.

Il libro non offre soluzioni facili, ma un metodo: reimparare a pesare le parole e a considerarne il peso specifico nella costruzione dell’ordine internazionale. una chiamata alla responsabilità del discorso pubblico, non un esercizio accademico. Gli autori dimostrano come la parola abbia progressivamente perso peso specifico, trasformata in una miscela di propaganda, emotività e calcolo strategico.

Il risultato è un panorama internazionale in cui la semantica anticipa le mosse militari, la retorica costruisce scenari prima ancora che essi si concretizzino, e le opinioni pubbliche vengono trascinate in un vortice che premia il rumore più della competenza. Quando la parola perde rigore, perde capacità di rappresentare la realtà; e quando la realtà non è più rappresentabile, diventa manipolabile. In questa opacità prosperano polarizzazione, complottismi e leadership muscolari.

Il libro insiste sulla possibilità di invertire la rotta, ripartendo da un lessico che torni strumento di comprensione e non di distorsione. Una civiltà linguistica è la condizione minima per evitare che la politica estera venga ridotta a un videogioco di minacce. Recuperare la misura non è un vezzo, ma un gesto di responsabilità collettiva. Il libro diventa militante, invitando il lettore a riconoscere che ogni parola contribuisce al clima culturale in cui si formano le decisioni globali. Una diplomazia che torni negoziabile richiede una cittadinanza che torni esigente verso il linguaggio: precisa, vigile, non manipolabile.