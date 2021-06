La pandemia ha messo a durissima prova i lavoratori e posto di fronte a una sfida mai affrontata prima i direttori delle risorse umane. Praticamente da un giorno all’altro le aziende hanno dovuto adottare soluzioni di smart working e non per un periodo breve. A distanza di più di un anno dal lockdown della primavera del 2020, le scrivanie di molti uffici restano deserte o solo parzialmente occupate.

Gli sforzi profusi e i problemi emersi nell’ambito dell’organizzazione del lavoro in seguito al Covid-19 sono stati rilevati e analizzati dall’Osservatorio Hr Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano, dal quale emerge chiaramente come le divisioni di Human Resource all’interno delle aziende abbiano visto crescere, e di molto, la loro importanza.

Il 73% dei direttori delle risorse umane intervistati nell’ambito della ricerca dell’ateneo milanese ritiene infatti che il proprio ruolo sia diventato più strategico e il 91% si sente pronto ad affrontare i cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla diffusione dello smart working. Non mancano però ovviamente i problemi: soltanto il 27% è riuscito a garantire la continuità delle proprie attività senza difficoltà e, nonostante gli investimenti in attività di comunicazione e di employer branding, oltre un terzo ha faticato ad attrarre candidati e a trattenere i propri dipendenti. Un altro effetto negativo della pandemia è stato il calo del senso di appartenenza alla propria organizzazione, che è fortemente diminuito in un quarto dei lavoratori.

“Le direzioni Hr hanno investito molto in tecnologie digitali e in attività di comunicazione ed employer branding e i lavoratori hanno apprezzato gli sforzi, ma l’incertezza legata alla pandemia ne ha minato l’energia e il coinvolgimento – spiega Fiorella Crespi, co-direttrice dell’Osservatorio Hr Innovation Practice -. La Connected People Care può essere la chiave per ridare ai collaboratori ciò di cui hanno realmente bisogno, restituendogli slancio e benessere. Non è un caso che le organizzazioni che sono riuscite a lavorare su questi aspetti abbiano livelli di engagement superiori del 45% rispetto alla media”.

La Connected People Care è quell’insieme di pratiche Hr che utilizzano i dati raccolti attraverso le tecnologie digitali per rispondere alle esigenze specifiche di ogni persona, migliorandone autonomia e coinvolgimento nei processi aziendali. E che permettono alle direzione delle risorse umane di mantenersi costantemente informata e “connessa” con l’intera organizzazione. Si tratta dunque di una strategia evoluta che sfrutta le risorse digitali per migliorare la soddisfazione del dipendente e metterlo nella condizione di lavorare al meglio.

Secondo il 45% degli Hr intervistati, il consolidamento e il potenziamento dello smart working sarà la principale sfida in ambito risorse umane del 2021, seguita dalla riqualificazione della forza lavoro (42%) e dallo sviluppo di cultura e competenze digitali (38%). L’emergenza sanitaria ha infatti costretto il 35% dei lavoratori ad accelerare l’acquisizione di nuove competenze o a cambiare le capacità su cui formarsi, con i giovani che sono riusciti ad adattarsi più facilmente (+48%). Sette lavoratori su dieci pensano che dovranno aggiornare le competenze chiave per svolgere la propria mansione nei prossimi due anni per effetto della digitalizzazione e delle nuove modalità di lavoro: fra questi, l’86% si ritiene pronto, di cui il 62% grazie agli strumenti messi a disposizione dal proprio datore di lavoro.

Per rispondere a queste sfide le imprese hanno accelerato gli investimenti in progetti e iniziative digitali, concentrati soprattutto in attività di comunicazione e gestione del clima aziendale e in formazione. Ben il 60% del campione prevede un aumento del budget dedicato nel corso del 2021, con il trend medio di investimento più alto degli ultimi anni (+7,5%).