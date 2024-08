Come faccio a capire la differenza tra un gatto Soriano e un gatto Europeo? Come posso riconoscere con facilità dai dettagli.

Come appassionata di gatti, ho imparato che ci sono diverse caratteristiche fisiche che possono aiutare a riconoscere con facilità le due razze.

Quando si tratta di distinguere un gatto Soriano e un gatto Europeo, la chiave sta nell’osservare attentamente i dettagli distintivi di ciascuna razza.

In particolare, concentrarsi sulle proporzioni del corpo sulle dimensioni delle orecchie sugli occhi e sul mantello può essere di grande aiuto.

Scopriamo quindi, come posso fare a capire la differenza tra un gatto Soriano e un gatto Europeo.

Come faccio a capire la differenza tra un gatto Soriano e un gatto Europeo

Il gatto Soriano e il gatto Europeo rappresentano due delle ragazze di gatti più comuni e amate al mondo, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive.

Pur condividendo alcune somiglianze, queste due razze sono inequivocabilmente diverse sia dal punto di vista fisico e che comportamentale.

Principali differenze tra gatto Soriano e gatto Europeo: gatto Soriano

Il gatto Soriano, noto anche come “gatto comune” non è una razza riconosciuta ufficialmente.

Si tratta, bensì, di un gatto meticcio dal mantello tigrato, caratterizzato da strisce marroni o nere sul fondo chiaro.

Si tratta di un gatto con una varietà di geni, poiché per la riproduzione ha provveduto naturalmente attraverso la selezione ordinaria.

Gatto Europeo

Il gatto Europeo invece, è una razza a tutti gli effetti riconosciuta dalle associazioni feline e con un proprio standard di razza.

Nasce da una selezione creata dall’uomo che isolando una popolazione di gatti Soriani a poi favorito l’accoppiamento tra esemplari con le migliori caratteristiche.

Oggi, si distingue per il fisico atletico, il muso arrotondato, il mantello più corto e folto rispetto al Soriano.

Elenco delle differenze

Per sintetizzare e descrivere al meglio le principali caratteristiche per cui si differenziano, di seguito troverete un elenco più esaustivo.

Aspetto

Soriano: fisico robusto, mantello tigrato con varianti di colore e pelo lungo o corto.

con Europeo: fisico atletico, muso arrotondato, mantello più corto e folto del Soriano in vari colori e Pattern.

Carattere

Soriano: generalmente affettuoso, giocherellone socievole.

giocherellone socievole. Europeo: intelligente, indipendente, abile cacciatore può essere riservato con gli estranei.

Cura

Soriano: non necessita di cure particolari se non quelle generiche per tutti i gatti.

se non quelle generiche per tutti i gatti. Europeo: richiede spazzolature regolari del mantello e giochi che simula la sua intelligenza e il suo istinto di caccia.

Salute

Soriano : robusto, generalmente sano a volte può presentare problemi di salute legati alle imprese di diverse razze.

: robusto, generalmente sano a volte può presentare Europeo: tendenzialmente sano ma come ogni razza felina può essere soggetto a determinate patologie.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Gatto Soriano o meticcio: caratteristiche e personalità

Curiosità

Il gatto Europeo senza il pedigree ( il documento che attesti la purezza della razza, rilasciato dall’allevatore che a sua volta ha ricevuto l’associazione presso la cui anagrafe è stato registrato il gattino), non può essere venduto come gatto Europeo.

Poiché il pedigree comprende la genealogia, con nomi, colori e codice identificativi del gatto e i suoi parenti fino alla quinta generazione.

Tutto questo, non è necessario per il gatto Soriano, anche se spesso allevatori poco seri approfittano dell’ingenuità degli inconsapevoli acquirenti, spacciando il gatto Soriano per un gatto Europeo.