La difesa della nota dell’Odg della Campania

Il 4 febbraio 2025, durante una trasmissione in diretta su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha licenziato il giornalista Manuel Parlato. L’incidente è scaturito da commenti di Parlato riguardo a una gag di un collega dell’emittente, Tancredi Palmeri, sulla situazione del calciomercato del Napoli, che a suo avviso era irrisoria. Criscitiello ha reagito severamente, chiudendo il collegamento e ordinando a Parlato di lasciare, affermando che non era adatto per quella televisione e suggerendo di lavorare per un’altra emittente.

Il direttore ha anche dichiarato che non tollerava critiche su come condotta l’ironia su Napoli, affermando di scherzare su tutte le squadre, ma di non poter accettare provocazioni. Dopo il licenziamento, l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha emesso una nota ufficiale, a firma del presidente Ottavio Lucarelli, criticando il metodo utilizzato per comunicare il licenziamento e denunciando una situazione di “gravità inaudita”.

L’Ordine ha espresso solidarietà a Parlato e ha notato che le affermazioni fatte da Criscitiello limitano la libertà di espressione del giornalista. Infine, si è deciso di inviare una nota disciplinare all’Ordine della Lombardia, al fine di esaminare quanto accaduto, che è stato definito vergognoso.