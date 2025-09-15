La Dieta Mediterranea in Campania tra salute e tradizione

La Certosa di San Lorenzo a Padula, il più grande complesso monastico del sud Italia, ha ospitato la sesta tappa di Praesentia-Gusto Campania. Questo evento ha messo in luce la Dieta Mediterranea non solo come un regime alimentare, ma come uno stile di vita profondo, radicato nella tradizione cristiana e monastica, fondato su sobrietà e misura.

L’incontro è iniziato con un cooking show guidato da Maddalena Fossati, direttrice di La Cucina Italiana. Lo chef Cristian Torsiello ha presentato una zuppa di cipolla di Vatolla con nocciola e tartufo, richiamando il paesaggio cilentano. Antonio Giordano ha poi proposto una ciambotta di baccalà e verdure, simboleggiando il legame tra fede e alimentazione, evidenziando come il merluzzo salato sia diventato alimento essenziale dopo la Riforma protestante.

La professoressa Elisabetta Moro ha esplorato la storia della dieta, evidenziando come il cristianesimo abbia superato la distinzione tra cibi puri e impuri. È emersa così una libertà che implica responsabilità, trasformando ogni scelta alimentare in un atto morale.

Nel Cilento, tra il V e il XV secolo, gli eremiti seguivano una vita di sobrietà, nutrendosi di pane, legumi e erbe, lasciando una profonda eredità culinaria. Questa tradizione è ancora viva in piatti come le minestre di legumi e i cicci maritati.

Con l’arrivo dei grandi ordini monastici, il cibo diventò una pratica comunitaria, con i monasteri che si trasformarono in custodi di agricoltura e cultura gastronomica. La Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità, enfatizza il consumo di cereali, legumi e verdure, sostenendo un equilibrio tra salute e piacere. A Pioppi, il Museo Vivente della Dieta Mediterranea celebra questo patrimonio attraverso un’esperienza interattiva.

I piatti degustati durante l’evento riflettono la ricchezza e la tradizione culinaria del territorio, unendo storia, fede e agricoltura in un percorso di valorizzazione del cibo.